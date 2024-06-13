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Hani Müstehcen Sahne Çoktu? Bridgerton'ın 3. Sezonunun Son Bölümlerini İzleyenlerden Tepkiler Geldi

Hani Müstehcen Sahne Çoktu? Bridgerton'ın 3. Sezonunun Son Bölümlerini İzleyenlerden Tepkiler Geldi

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 17:27

Evet, işte geldik yine buradayız. Netflix'in en sevilen dizisi Bridgerton'ın 3. sezonunun son bölümleri bugün (13 Haziran) platformda yerini aldı. Gelin hiç vakit kaybetmeden dizinin hayranları neleri konuşuyor, neler düşünüyor hep birlikte bakalım.

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Netflix'in fenomen dizisi Bridgerton'ın heyecanla beklenen 3. sezonundan ilk bölümler 16 Mayıs günü gösterime girmişti ve yine her sezon olduğu gibi çok sevilmişti.

Netflix'in fenomen dizisi Bridgerton'ın heyecanla beklenen 3. sezonundan ilk bölümler 16 Mayıs günü gösterime girmişti ve yine her sezon olduğu gibi çok sevilmişti.

Herkesin birer birer aşkı bulduğu dizinin üçüncü sezonunda Colin ve Penelope'nin aşkı ekranlara gelmeye başlamıştı.

Herkesin birer birer aşkı bulduğu dizinin üçüncü sezonunda Colin ve Penelope'nin aşkı ekranlara gelmeye başlamıştı.

Bu içerikte 3. sezonun ilk bölümlerine gelen tepkileri sizler için toplamıştık:

Ve nihayet sezonun kalan kısmı da bugün (13 Haziran) yayınlandı ve izleyicilerden karışık yorumlar aldı. Kimileri daha şimdiden 4. sezon hayali kurarken kimileri de serinin en kötü sezonu olduğunu düşündü. Hatta oyuncuların uyardığı kadar müstehcen sahneler olmadığını bile iddia ettiler.

Ve nihayet sezonun kalan kısmı da bugün (13 Haziran) yayınlandı ve izleyicilerden karışık yorumlar aldı. Kimileri daha şimdiden 4. sezon hayali kurarken kimileri de serinin en kötü sezonu olduğunu düşündü. Hatta oyuncuların uyardığı kadar müstehcen sahneler olmadığını bile iddia ettiler.

Gelin isterseniz hiç vakit kaybetmeden Bridgerton'ın 3. sezonunun son bölümlerine gelen ilk yorumlara hep birlikte bakalım.

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