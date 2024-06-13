Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Pembe Pantolon mu? Maxton Hall Dizisinin Başrolleri İkinci Sezon Haberini Duyurunca Hayranlar Aniden Coştu

Pembe Pantolon mu? Maxton Hall Dizisinin Başrolleri İkinci Sezon Haberini Duyurunca Hayranlar Aniden Coştu

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
13.06.2024 - 10:01

Amazon Prime Video'nun fenomen dizisi 'Maxton Hall - The World Between Us'tan hayranları sevindirecek bir haber geldi. Dizinin ikinci sezonunun geleceği duyuruldu. Hayranlar ise buna tepkisiz kalmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Amazon Prime Video'da yayınlanan altı bölümlük 'Maxton Hall - The World Between Us' dizisi yayınlandığı ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini toplamıştı.

Amazon Prime Video'da yayınlanan altı bölümlük 'Maxton Hall - The World Between Us' dizisi yayınlandığı ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini toplamıştı.

Dizi, sosyal medyadaki izleyiciler arasında klişe bir Wattpad hikayesine benzetilmiş ve ergen dizisi olarak yorumlanmış olmasına rağmen çok tutulmuştu. Hatta izleyenler bir an önce ikinci sezonun gelmesi için adeta yalvaran paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Dizi, sosyal medyadaki izleyiciler arasında klişe bir Wattpad hikayesine benzetilmiş ve ergen dizisi olarak yorumlanmış olmasına rağmen çok tutulmuştu. Hatta izleyenler bir an önce ikinci sezonun gelmesi için adeta yalvaran paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Şimdiye kadarki Amerikan olmayan Prime Original'ın en başarılı dizisi olarak kabul edilen diziden nihayet hayranları sevindirecek güzel bir haber geldi. Dizinin ikinci sezonun çekimlerinin başladığı başroldeki Damian Hardung ve Harriet Herbig-Matten tarafından duyuruldu.

Şimdiye kadarki Amerikan olmayan Prime Original'ın en başarılı dizisi olarak kabul edilen diziden nihayet hayranları sevindirecek güzel bir haber geldi. Dizinin ikinci sezonun çekimlerinin başladığı başroldeki Damian Hardung ve Harriet Herbig-Matten tarafından duyuruldu.

İkilinin çekimlerin başladığını söylediği o anları buradan izleyebilirsiniz:

Tabii 'Maxton Hall - The World Between Us'ın ikinci sezon haberine izleyicilerden yorumlar gecikmedi. Gelin hep birlikte onlara bakalım.

Tabii 'Maxton Hall - The World Between Us'ın ikinci sezon haberine izleyicilerden yorumlar gecikmedi. Gelin hep birlikte onlara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın