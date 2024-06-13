Pembe Pantolon mu? Maxton Hall Dizisinin Başrolleri İkinci Sezon Haberini Duyurunca Hayranlar Aniden Coştu
Pembe Pantolon mu? Maxton Hall Dizisinin Başrolleri İkinci Sezon Haberini Duyurunca Hayranlar Aniden Coştu
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Amazon Prime Video'da yayınlanan altı bölümlük 'Maxton Hall - The World Between Us' dizisi yayınlandığı ilk sezonuyla izleyicilerin beğenisini toplamıştı.
Dizi, sosyal medyadaki izleyiciler arasında klişe bir Wattpad hikayesine benzetilmiş ve ergen dizisi olarak yorumlanmış olmasına rağmen çok tutulmuştu. Hatta izleyenler bir an önce ikinci sezonun gelmesi için adeta yalvaran paylaşımlar yapmaya başlamıştı.
Şimdiye kadarki Amerikan olmayan Prime Original'ın en başarılı dizisi olarak kabul edilen diziden nihayet hayranları sevindirecek güzel bir haber geldi. Dizinin ikinci sezonun çekimlerinin başladığı başroldeki Damian Hardung ve Harriet Herbig-Matten tarafından duyuruldu.
İkilinin çekimlerin başladığını söylediği o anları buradan izleyebilirsiniz:
Tabii 'Maxton Hall - The World Between Us'ın ikinci sezon haberine izleyicilerden yorumlar gecikmedi. Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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