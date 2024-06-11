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İzleyenlerin Bin Pişman Olduğu Netflix'teki 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' Filmine Gelen Tepkiler

İzleyenlerin Bin Pişman Olduğu Netflix'teki 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' Filmine Gelen Tepkiler

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio İçerik Editörü
11.06.2024 - 18:11

Netflix'te gösterime giren Polonya yapımı 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' filmi son haftanın en çok izlenen yapımlarından biri. Film her ne kadar çok izlense de rahatsız edici sahneleri yüzünden izleyenlerin tepkisini çekti. Gelin film hakkında yapılan yorumlara hep birlikte bakalım.

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Yönetmenliğini Adrian Panek'in üstlendiği Polonya yapımı, dram ve gerilim türündeki 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' filmi mayıs ayının sonunda Netflix kütüphanesindeki yerini aldı.

Yönetmenliğini Adrian Panek'in üstlendiği Polonya yapımı, dram ve gerilim türündeki 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' filmi mayıs ayının sonunda Netflix kütüphanesindeki yerini aldı.

Filmin başrollerinde Jakub Gierszal, Maja Ostaszewska, Zofia Jastrzebska gibi oyuncular yer alıyor.

Filmin başrollerinde Jakub Gierszal, Maja Ostaszewska, Zofia Jastrzebska gibi oyuncular yer alıyor.

Film, Polonya'nın Tricity sahilinde genç bir kızın cesedinin bulunmasının ardından savcının, kurbanın annesiyle birlikte gerçeği bulmak için bir arayışa girmesini konu alıyor.

Film, Polonya'nın Tricity sahilinde genç bir kızın cesedinin bulunmasının ardından savcının, kurbanın annesiyle birlikte gerçeği bulmak için bir arayışa girmesini konu alıyor.

İkili bu arayışta cinayetin 20 yıl önce çözülmemiş bir davayla bağlantılı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Ancak savcı Bilski ve anne Helena'nın çabaları onları gece kulüplerinden birinde faaliyet gösteren yeraltı dünyasına götürüyor.

İkili bu arayışta cinayetin 20 yıl önce çözülmemiş bir davayla bağlantılı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Ancak savcı Bilski ve anne Helena'nın çabaları onları gece kulüplerinden birinde faaliyet gösteren yeraltı dünyasına götürüyor.

Małgorzata Oliwia Sobczak'ın 3 romanlık serisinin 'Czerwień' adlı kitabına dayanan film, Netflix izleyicileri tarafından rahatsız edici bulundu. Hatta filmi izlemeyin yorumları bile yapıldı. Bazıları ise çok beğendi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

Małgorzata Oliwia Sobczak'ın 3 romanlık serisinin 'Czerwień' adlı kitabına dayanan film, Netflix izleyicileri tarafından rahatsız edici bulundu. Hatta filmi izlemeyin yorumları bile yapıldı. Bazıları ise çok beğendi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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"Colors of Evil: Red'i izledim ve kafamın karıştığını söylemek yetersiz kalır"

"Colors of Evil: Red'i izledim ve kafamın karıştığını söylemek yetersiz kalır"
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"Colors of Evil: Red iyi bir film ama bende travma yarattı"

"Colors of Evil: Red iyi bir film ama bende travma yarattı"
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"Netflix'teki Colors of Evil: Red'i az önce bitirdim ve vay canına! İyi bir filmdi ama aynı zamanda Jakub Gierszal da güzel!"

"Netflix'teki Colors of Evil: Red'i az önce bitirdim ve vay canına! İyi bir filmdi ama aynı zamanda Jakub Gierszal da güzel!"
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