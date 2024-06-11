İzleyenlerin Bin Pişman Olduğu Netflix'teki 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' Filmine Gelen Tepkiler
İzleyenlerin Bin Pişman Olduğu Netflix'teki 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' Filmine Gelen Tepkiler
Netflix'te gösterime giren Polonya yapımı 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' filmi son haftanın en çok izlenen yapımlarından biri. Film her ne kadar çok izlense de rahatsız edici sahneleri yüzünden izleyenlerin tepkisini çekti. Gelin film hakkında yapılan yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yönetmenliğini Adrian Panek'in üstlendiği Polonya yapımı, dram ve gerilim türündeki 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' filmi mayıs ayının sonunda Netflix kütüphanesindeki yerini aldı.
Filmin başrollerinde Jakub Gierszal, Maja Ostaszewska, Zofia Jastrzebska gibi oyuncular yer alıyor.
Film, Polonya'nın Tricity sahilinde genç bir kızın cesedinin bulunmasının ardından savcının, kurbanın annesiyle birlikte gerçeği bulmak için bir arayışa girmesini konu alıyor.
İkili bu arayışta cinayetin 20 yıl önce çözülmemiş bir davayla bağlantılı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Ancak savcı Bilski ve anne Helena'nın çabaları onları gece kulüplerinden birinde faaliyet gösteren yeraltı dünyasına götürüyor.
Małgorzata Oliwia Sobczak'ın 3 romanlık serisinin 'Czerwień' adlı kitabına dayanan film, Netflix izleyicileri tarafından rahatsız edici bulundu. Hatta filmi izlemeyin yorumları bile yapıldı. Bazıları ise çok beğendi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Colors of Evil: Red'i izledim ve kafamın karıştığını söylemek yetersiz kalır"
"Colors of Evil: Red iyi bir film ama bende travma yarattı"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Netflix'teki Colors of Evil: Red'i az önce bitirdim ve vay canına! İyi bir filmdi ama aynı zamanda Jakub Gierszal da güzel!"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın