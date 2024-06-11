İzleyenlerin Bin Pişman Olduğu Netflix'teki 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' Filmine Gelen Tepkiler

Netflix'te gösterime giren Polonya yapımı 'Kötülüğün Rengi: Kırmızı' filmi son haftanın en çok izlenen yapımlarından biri. Film her ne kadar çok izlense de rahatsız edici sahneleri yüzünden izleyenlerin tepkisini çekti. Gelin film hakkında yapılan yorumlara hep birlikte bakalım.