Netflix'teki Yeni Köpekbalığı Filmi İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı
Netflix'teki Yeni Köpekbalığı Filmi İzleyenleri Kendine Hayran Bıraktı
Xavier Gens'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünde Berenice Bejo'nun oynadığı Paris'in Altında filmi Netflix izleyicileri tarafından çok beğenildi. Gelin önce filmin ayrıntılarına, sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Xavier Gens'in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Berenice Bejo, Nassim Lyes ve Léa Léviant'ın yer aldığı Paris'in Altında (Sous la Seine) filmi Netflix'te gösterime girdi.
Film, Berenice Bejo'nun canlandırdığı bilim insanı Sophia'nın Seine Nehri'nde devasa bir köpekbalığının yüzdüğünü keşfetmesini konu alıyor.
Sophia şehirdeki yüzücülerin saldırıya uğrayacağını politikacılara söylüyor ancak kimse onu dinlemiyor. Sonuç olarak Paris şehri kan gölüne dönüyor.
Eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 78 gibi yüksek bir puan alan film sinemaseverlerin ilgisini çekmiş durumda. Netflix izleyicileri Paris'in Altında filmini şimdiye kadar yapılmış en korkunç köpekbalığı filmlerinden biri olarak görüyor.
Peki bu korku ve gerilim dolu filmi izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yapmış? Gelin hep birlikte görelim.
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Siz film hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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