Henry Cavill'ın Rol Aldığı 'Argylle' Filminin Yönetmeni Sert Eleştirilere Sonunda Yanıt Verdi
Henry Cavill'ın Rol Aldığı 'Argylle' Filminin Yönetmeni Sert Eleştirilere Sonunda Yanıt Verdi
Başrolünde Henry Cavill'ın oynadığı Argylle: Gizli Casus filminin yönetmeni Matthew Vaughn, filme yöneltilen sert eleştirilere bir cevap verdi. Detaylar içerikte!
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Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn'un oturduğu ve başrollerinde Henry Cavill, Bryce Dallas Howard ve Sam Rockwell'in oynadığı Argylle: Gizli Casus filmi 2 Şubat'ta vizyona girmişti.
Film gösterime girdiğinde eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulmuştu. Rotten Tomatoes'da da 100 üzerinden sadece 33 puan alabilen film gişede çakılmıştı.
Tanıtım aşamasında Henry Cavill ve Dua Lipa sahneleriyle dikkat çeken film 200 milyon dolarlık bütçesine rağmen sadece 96 milyon dolar kazanabilmişti.
Independent'ın aktardığına göre yönetmen Matthew Vaughn filme gelen eleştirilere Empire'a verdiği röportajda yanıt verdi. Vaughn yaptığı açıklamada,
Eleştirmenleri fazla saldırgan bulan Vaugh sözlerine şöyle devam etti:
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