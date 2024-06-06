Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Henry Cavill'ın Rol Aldığı 'Argylle' Filminin Yönetmeni Sert Eleştirilere Sonunda Yanıt Verdi

Henry Cavill'ın Rol Aldığı 'Argylle' Filminin Yönetmeni Sert Eleştirilere Sonunda Yanıt Verdi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.06.2024 - 09:13

Başrolünde Henry Cavill'ın oynadığı Argylle: Gizli Casus filminin yönetmeni Matthew Vaughn, filme yöneltilen sert eleştirilere bir cevap verdi. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn'un oturduğu ve başrollerinde Henry Cavill, Bryce Dallas Howard ve Sam Rockwell'in oynadığı Argylle: Gizli Casus filmi 2 Şubat'ta vizyona girmişti.

Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn'un oturduğu ve başrollerinde Henry Cavill, Bryce Dallas Howard ve Sam Rockwell'in oynadığı Argylle: Gizli Casus filmi 2 Şubat'ta vizyona girmişti.

Film gösterime girdiğinde eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulmuştu. Rotten Tomatoes'da da 100 üzerinden sadece 33 puan alabilen film gişede çakılmıştı.

Film gösterime girdiğinde eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vurulmuştu. Rotten Tomatoes'da da 100 üzerinden sadece 33 puan alabilen film gişede çakılmıştı.

Tanıtım aşamasında Henry Cavill ve Dua Lipa sahneleriyle dikkat çeken film 200 milyon dolarlık bütçesine rağmen sadece 96 milyon dolar kazanabilmişti.

Tanıtım aşamasında Henry Cavill ve Dua Lipa sahneleriyle dikkat çeken film 200 milyon dolarlık bütçesine rağmen sadece 96 milyon dolar kazanabilmişti.

Independent'ın aktardığına göre yönetmen Matthew Vaughn filme gelen eleştirilere Empire'a verdiği röportajda yanıt verdi. Vaughn yaptığı açıklamada,

Independent'ın aktardığına göre yönetmen Matthew Vaughn filme gelen eleştirilere Empire'a verdiği röportajda yanıt verdi. Vaughn yaptığı açıklamada,

'Fevkalade iyi giden test gösterimleri yapmıştık. Prömiyer gecesi gerçekten son derece eğlenceliydi. Kapışma (Snatch) günlerine geri dönmek gibiydi. Her şey çok heyecanlıydı. Tamam Yurttaş Kane (Citizen Kane) seviyesinde bir filme imza atmadık ama ben Argylle: Gizli Casus'un iyi hissettiren ve eğlenceli bir film olduğunu düşünmüştüm' dedi.

Eleştirmenleri fazla saldırgan bulan Vaugh sözlerine şöyle devam etti:

Eleştirmenleri fazla saldırgan bulan Vaugh sözlerine şöyle devam etti:

'Bu insanları gücendirecek ne yaptım diye kendime soruyorum. Saldırgan eleştirileri beni çok şaşırttı. Ama asla asla demeye gerek yok! Argylle'le ilgili bir film daha çekmeyi düşünüyorum. Hiçbir şey beni bir tane daha yapmaktan daha mutlu edemez'

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın