Henry Cavill'ın Rol Aldığı 'Argylle' Filminin Yönetmeni Sert Eleştirilere Sonunda Yanıt Verdi

'Bu insanları gücendirecek ne yaptım diye kendime soruyorum. Saldırgan eleştirileri beni çok şaşırttı. Ama asla asla demeye gerek yok! Argylle'le ilgili bir film daha çekmeyi düşünüyorum. Hiçbir şey beni bir tane daha yapmaktan daha mutlu edemez'