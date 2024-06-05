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İki Film Arasında Geçecek Olan 'Alien: Romulus' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

İki Film Arasında Geçecek Olan 'Alien: Romulus' Filminin Fragmanına Gelen Tepkiler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 16:23

Fede Álvarez tarafından yönetilen ve Alien ve Alien 2 olayları arasında geçen 'Alien: Romulus' filminin yeni bir fragmanı paylaşıldı. Gelin fragmana ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Fede Álvarez tarafından yönetilen ve Alien ve Alien 2 olayları arasında geçen 'Alien: Romulus' filmi 16 Ağustos'ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Fede Álvarez tarafından yönetilen ve Alien ve Alien 2 olayları arasında geçen 'Alien: Romulus' filmi 16 Ağustos'ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Filmin başrolünde 'Priscilla' filminde Priscilla Presley'i oynayan ve oyunculuğu herkes tarafından beğenilen Cailee Spaeny yer alıyor. Spaeny'e Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn ve Aileen Wu gibi oyuncular eşlik ediyor.

Filmin başrolünde 'Priscilla' filminde Priscilla Presley'i oynayan ve oyunculuğu herkes tarafından beğenilen Cailee Spaeny yer alıyor. Spaeny'e Isabela Merced, David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn ve Aileen Wu gibi oyuncular eşlik ediyor.

'Alien: Romulus' filminin konusu ise henüz bilinmiyor. Zira bu bilgi bir sır gibi gizli tutuluyor. Sadece uzak bir dünyada kendilerini evrenin en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin hikayesini konu aldığını biliyoruz.

'Alien: Romulus' filminin konusu ise henüz bilinmiyor. Zira bu bilgi bir sır gibi gizli tutuluyor. Sadece uzak bir dünyada kendilerini evrenin en korkunç yaşam formuyla karşı karşıya bulan bir grup gencin hikayesini konu aldığını biliyoruz.

1979 yılında vizyona giren Alien filminin yönetmeni Ridley Scott bu filmde yapımcı olarak görev alıyor. 20th Century Studios geçtiğimiz saatlerde filmden yeni bir fragman yayınladı.

1979 yılında vizyona giren Alien filminin yönetmeni Ridley Scott bu filmde yapımcı olarak görev alıyor. 20th Century Studios geçtiğimiz saatlerde filmden yeni bir fragman yayınladı.

Gelin o fragmanı hep birlikte izleyelim:

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Ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım:

Ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım:
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