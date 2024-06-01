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Benedict Cumberbatch'in Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Eric'e Gelen Tepkiler

Benedict Cumberbatch'in Başrolde Oynadığı Netflix Dizisi 'Eric'e Gelen Tepkiler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 23:00

Benedict Cumberbatch'in başrolde olduğu Netflix dizisi 'Eric' gösterime girdi. Peki diziyi izleyenlerden tepkiler ne yönde? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

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Benedict Cumberbatch'in başrolde olduğu Netflix dizisi 'Eric', geçtiğimiz hafta dijital platformdaki yerini aldı. 6 bölümden oluşan ve bir mini dizi olarak yaratılan 'Eric'i Lucy Forbes yönetti, senaryosunu ise Abi Morgan yazdı.

Benedict Cumberbatch'in başrolde olduğu Netflix dizisi 'Eric', geçtiğimiz hafta dijital platformdaki yerini aldı. 6 bölümden oluşan ve bir mini dizi olarak yaratılan 'Eric'i Lucy Forbes yönetti, senaryosunu ise Abi Morgan yazdı.

1980'li yıllarda New York'ta geçen 'Eric', Vincent adlı bir kuklacının 9 yaşındaki oğlu Edgar'ın kaybolmasını konu alıyor. Dizide madde bağımlığından muzdarip olan Vincent, kuklası Eric'in yardımıyla Edgar ile tekrar bir araya geleceğini düşünüyor.

1980'li yıllarda New York'ta geçen 'Eric', Vincent adlı bir kuklacının 9 yaşındaki oğlu Edgar'ın kaybolmasını konu alıyor. Dizide madde bağımlığından muzdarip olan Vincent, kuklası Eric'in yardımıyla Edgar ile tekrar bir araya geleceğini düşünüyor.

Rotten Tomatoes'ta, 10 üzerinden 6.3 puan alan dizi hakkındaki yorumlar genellikle olumlu. Eleştirmenler diziyi şaşırtıcı derecede rahatsız bulsa da oldukça çok beğeniyor.

Rotten Tomatoes'ta, 10 üzerinden 6.3 puan alan dizi hakkındaki yorumlar genellikle olumlu. Eleştirmenler diziyi şaşırtıcı derecede rahatsız bulsa da oldukça çok beğeniyor.

Peki diziyi izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yapıyor? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.

Peki diziyi izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yapıyor? Gelin hep birlikte onlara bi' göz atalım.
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