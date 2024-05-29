Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Brad Pitt ve George Clooney'in Yeni Filminden Gelen Fragman Heyecanlandırdı

Brad Pitt ve George Clooney'in Yeni Filminden Gelen Fragman Heyecanlandırdı

Brad Pitt film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 16:45

George Clooney ve Brad Pitt'in başrolde oynadığı 'Wolfs' filminden ilk fragman geldi. Gelin önce fragmanı birlikte izleyelim, sonra gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Örümcek Adam: Eve Dönüş' filminin yönetmeni Jon Watts tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde George Clooney ve Brad Pitt'in oynadığı 'Wolfs' filmi 20 Eylül 2024'te vizyona giriyor.

'Örümcek Adam: Eve Dönüş' filminin yönetmeni Jon Watts tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde George Clooney ve Brad Pitt'in oynadığı 'Wolfs' filmi 20 Eylül 2024'te vizyona giriyor.

16 yıl aradan sonra ilk defa bir araya gelen yıldız aktörler Clooney ve Pitt bu filmde iki profesyonel tamirciyi canlandırıyor ve kendilerini aynı iş için işe alınırken bulmaları anlatılıyor.

16 yıl aradan sonra ilk defa bir araya gelen yıldız aktörler Clooney ve Pitt bu filmde iki profesyonel tamirciyi canlandırıyor ve kendilerini aynı iş için işe alınırken bulmaları anlatılıyor.

Psikolojik gerilim türündeki filmde usta aktörlere Austin Abrams, Amy Ryan ve Poorna Jagannathan gibi oyuncular eşlik ediyor.

Psikolojik gerilim türündeki filmde usta aktörlere Austin Abrams, Amy Ryan ve Poorna Jagannathan gibi oyuncular eşlik ediyor.

George Clooney ve Brad Pitt'in oyunculuğun yanı sıra yapımcılığını da üstlendiği filmin ilk fragmanı bugün yayınlandı ve aksiyon dolu sahneler daha şimdiden izleyenleri hem güldürdü hem de heyecanlandırdı.

George Clooney ve Brad Pitt'in oyunculuğun yanı sıra yapımcılığını da üstlendiği filmin ilk fragmanı bugün yayınlandı ve aksiyon dolu sahneler daha şimdiden izleyenleri hem güldürdü hem de heyecanlandırdı.

Gelin Sony Pictures'ın paylaştığı fragmanı hep birlikte izleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda

"Bu filmin The Fall Guy ile aynı yolu izleyeceğini düşünüyorum - kimsenin çakmadığı ve fazla para kazandırmayan iyi bir film"

"Bu filmin The Fall Guy ile aynı yolu izleyeceğini düşünüyorum - kimsenin çakmadığı ve fazla para kazandırmayan iyi bir film"
twitter.com

"Bu seksi bir film olacak"

"Bu seksi bir film olacak"
twitter.com

"Lanet olsun şimdi Apple+'a abone olmam gerekiyor"

"Lanet olsun şimdi Apple+'a abone olmam gerekiyor"
twitter.com

"Gerçekten iyi görünüyor. Bu ikili birlikte çalıştıkları zamanları ıskalamıyor"

"Gerçekten iyi görünüyor. Bu ikili birlikte çalıştıkları zamanları ıskalamıyor"
twitter.com

Aynı soru bizim de aklımıza geldi...

Aynı soru bizim de aklımıza geldi...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"İkisi de 30'lu yaşlarında gibi görünüyorlar"

"İkisi de 30'lu yaşlarında gibi görünüyorlar"
twitter.com

"RUSTY VE DANNY GERİ DÖNDÜ"

"RUSTY VE DANNY GERİ DÖNDÜ"
twitter.com

"Brad Pitt ve George Clooney yeniden bir arada! Şimdi Oceans 14'e ihtiyacımız var"

"Brad Pitt ve George Clooney yeniden bir arada! Şimdi Oceans 14'e ihtiyacımız var"
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın