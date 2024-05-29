Brad Pitt ve George Clooney'in Yeni Filminden Gelen Fragman Heyecanlandırdı
Brad Pitt ve George Clooney'in Yeni Filminden Gelen Fragman Heyecanlandırdı
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Örümcek Adam: Eve Dönüş' filminin yönetmeni Jon Watts tarafından yazılıp yönetilen ve başrollerinde George Clooney ve Brad Pitt'in oynadığı 'Wolfs' filmi 20 Eylül 2024'te vizyona giriyor.
16 yıl aradan sonra ilk defa bir araya gelen yıldız aktörler Clooney ve Pitt bu filmde iki profesyonel tamirciyi canlandırıyor ve kendilerini aynı iş için işe alınırken bulmaları anlatılıyor.
Psikolojik gerilim türündeki filmde usta aktörlere Austin Abrams, Amy Ryan ve Poorna Jagannathan gibi oyuncular eşlik ediyor.
George Clooney ve Brad Pitt'in oyunculuğun yanı sıra yapımcılığını da üstlendiği filmin ilk fragmanı bugün yayınlandı ve aksiyon dolu sahneler daha şimdiden izleyenleri hem güldürdü hem de heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bu filmin The Fall Guy ile aynı yolu izleyeceğini düşünüyorum - kimsenin çakmadığı ve fazla para kazandırmayan iyi bir film"
"Bu seksi bir film olacak"
"Lanet olsun şimdi Apple+'a abone olmam gerekiyor"
"Gerçekten iyi görünüyor. Bu ikili birlikte çalıştıkları zamanları ıskalamıyor"
Aynı soru bizim de aklımıza geldi...
İçeriğin Devamı Aşağıda
"İkisi de 30'lu yaşlarında gibi görünüyorlar"
"RUSTY VE DANNY GERİ DÖNDÜ"
"Brad Pitt ve George Clooney yeniden bir arada! Şimdi Oceans 14'e ihtiyacımız var"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın