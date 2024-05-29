Netflix'in En Popüler Film Serisi 'Bıçaklar Çekildi'nin Kadrosuna Üç Yıldız Oyuncu Katıldı
Netflix'in En Popüler Film Serisi 'Bıçaklar Çekildi'nin Kadrosuna Üç Yıldız Oyuncu Katıldı
Netflix'in popüler film serisi Bıçaklar Çekildi (Knives Out), üçüncü filmiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gizem ve komedinin eksik olmadığı bu filmin oyuncu kadrosuna üç oyuncu dahil oldu. Detaylar içerikte!
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Netflix'in popüler film serilerinden biri olan Bıçaklar Çekildi (Knives Out) tüm heyecanıyla devam ediyor. Yazar ve yönetmen Rian Johnson'ın gizemli komedi serisi, özel dedektif Benoit Blanc'ın cinayetleri çözdüğü ilk filmle 2019 yılında başlamıştı.
2025'te Netflix'te gösterime girmesi beklenen Bıçaklar Çekildi'nin (Knives Out) oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı. Hollywood Reporter'ın haberine göre ünlü iki isim filmin kadrosuna dahil oldu.
Luca Guadagnino'nun son filmi 'Challengers'da, Zendaya ve Mike Faist ile birlikte rol alan Josh O'Connor bu filmde de rol alacak.
Alex Garland'ın yönettiği A24 filmi İç Savaş (Civil War) ve Sofia Coppola imzalı Priscilla'da rol alan Cailee Spaeny'i de yine bu filmde ekranlarda göreceğiz.
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Blanc'ın yine çok şüpheli bir cinayeti çözeceği Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery' kadrosuna son zamanların en çok ses getiren bir oyuncusu daha dahil oldu. Variety'nin haberine göre 'Ripley' ve 'Fleabag' oyuncusu Andrew Scott da filmde rol alacak.
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