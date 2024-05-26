Klişe Bir Wattpad Hikayesine Benzese de Çok Sevilen Maxton Hall - The World Between Us Dizisine Gelen Tepkiler
Klişe Bir Wattpad Hikayesine Benzese de Çok Sevilen Maxton Hall - The World Between Us Dizisine Gelen Tepkiler
Amazon Prime Video'da yayınlanan altı bölümlük 'Maxton Hall - The World Between Us' dizisi izleyenler tarafından çok sevildi. Gelin önce dizinin ayrıntılarına sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Amazon Prime Video'da yayınlanan altı bölümlük 'Maxton Hall - The World Between Us' dizisi yayınlandığı günden bu yana son zamanların en çok izlenen yapımlarından biri.
9 Mayıs 2024'te prömiyerini yapan Almanca dilindeki dizi, şimdiye kadarki Amerikan olmayan Prime Original'ın en başarılı dizisi olarak kabul ediliyor. Mona Kasten'in Beni Kurtar kitabından uyarlanan dizinin başrollerinde Damian Hardung ve Harriet Herbig-Matten oynuyor.
Romantizm türündeki Maxton Hall, burslu bir öğrenci olan Ruby'nin, Maxton Hall'da farkında olmadan bir sırra tanık olmasını ve kibirli milyoner varis James'in onu susturmaya çalışmasını konu alıyor. Ancak ikilinin arasındaki çatışma beklenmedik bir çekim yaratıyor.
Diziyi izleyenlerin yorumları ise genelde olumlu. Romantik diziyi Wattpad'deki hikayelere çok benzetiyorlar ve hatta klişe bulsalar da çok beğeniyorlar. Özellikle Damian Hardung'un canlandırdığı James Beaufort karakteri izleyenler tarafından aşırı beğeniliyor.
Peki 'Maxton Hall - The World Between Us' dizisini izleyenlerin tepkileri neler? Gelin hep birlikte sosyal medyada ne konuşulduğuna hep birlikte bakalım.
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Peki siz 'Maxton Hall - The World Between Us' hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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