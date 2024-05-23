Paralel Evrenden Geçilmeyen Bilimkurgu Dizisi 'Dark Matter'ı İzleyenlerden Harika Tepkiler Geldi
Paralel Evrenden Geçilmeyen Bilimkurgu Dizisi 'Dark Matter'ı İzleyenlerden Harika Tepkiler Geldi
Apple TV+'ın yeni dizisi Dark Matter, son zamanların en favori bilimkurgu dizilerinden biri. Paralel evren konularıyla dikkat çeken diziyi izleyenlerin yorumları ise oldukça iyi. Gelin önce dizinin ayrıntılarına sonra da izleyenlerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Dijital yayın platformları arasında Netflix ya da Prime Video kadar popüler olmasa da Apple TV+'ın son zamanlarda yayınladığı bilimkurgu dizileri oldukça beğeniliyor. 'Foundation', 'For All Mankind' ve tabii ki 'Silo' bu dizilere örnek.
Bu popüler dizilere şimdi bir yenisi daha eklendi. Apple TV+'ın yeni dizisi Dark Matter, ilk iki bölümüyle 8 Mayıs'ta gösterime girdi ve yayınlandığı andan itibaren adeta bir hit dizi haline geldi.
Blake Crouch'un 2016'daki aynı adlı romanından uyarlanan ve başrollerinde Joel Edgerton, Jennifer Connelly ve Alice Braga gibi yıldız isimlerin olduğu bilimkurgu ve gerilim dizisi hikayesiyle çok dikkat çekiyor.
Dark Matter, Chicago'daki bir fizikçi, hayatının alternatif bir versiyonuna kaçırılmasını ve kendisinin alternatif versiyonunun ailesine zarar vermesini önlemek ve hayatına dönmek için savaşmasını konu alıyor.
Dark Matter'a gelen eleştiriler ise olumlu yönde. Televizyon eleştirmenleri dizide Jason Dessen rolüne hayat veren Joel Edgerton'ın performansını başarılı buluyor. Ayrıca dizinin hikayesini de oldukça karmaşık ama ilgi uyandırıcı buluyor.
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Peki Dark Matter'ı izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin bu iddialı dizi hakkında sosyal medyada yazılıp çizilenlere hep birlikte bakalım.
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