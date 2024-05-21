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Netflix'in Hit Dizisi 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'a İzleyicilerden Gelen Tepkiler

Netflix'in Hit Dizisi 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'a İzleyicilerden Gelen Tepkiler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 16:43

Netflix'in yeni belgesel dizisi Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal, meşhur bir skandalı ortaya çıkarmasıyla büyük ses getirdi. Gelin önce dizinin ayrıntılarına sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Netflix'in yeni belgesel dizisi Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'da (Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal) yayınlandığı günden itibaren dijital platformda büyük ses getirdi.

Netflix'in yeni belgesel dizisi Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'da (Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal) yayınlandığı günden itibaren dijital platformda büyük ses getirdi.

Belgesel dizisi, çöpçatanlık sitesi Ashley Madison'ın çalışanlarının sahte kadın profilleri oluşturarak eşlerini aldatmak isteyen erkekleri kandırdıklarını konu alıyor.

Belgesel dizisi, çöpçatanlık sitesi Ashley Madison'ın çalışanlarının sahte kadın profilleri oluşturarak eşlerini aldatmak isteyen erkekleri kandırdıklarını konu alıyor.

2001'de kurulan site, yasak ilişki yaşamak isteyen evli erkek ve kadınların birbirleriyle bağlantı kurmaları için tasarlanmıştı ve site hacklenince birçok kullanıcının bilgisi ifşa olmuş, pek çok evlilik mahvolmuştu.

2001'de kurulan site, yasak ilişki yaşamak isteyen evli erkek ve kadınların birbirleriyle bağlantı kurmaları için tasarlanmıştı ve site hacklenince birçok kullanıcının bilgisi ifşa olmuş, pek çok evlilik mahvolmuştu.

Independent'ta yer alan habere göre sitenin hacklenmesinden sonra CEO Noel Biderman yaptığı açıklamada erkek kullanıcıların gerçek kadınlarla konuşmadığını itiraf etmiş ve hatta kullanıcıların otomatik mesajları okumaları için onlardan ödeme bile aldıklarını ve yapay zekayla mesaj attıklarını söylemişti.

Independent'ta yer alan habere göre sitenin hacklenmesinden sonra CEO Noel Biderman yaptığı açıklamada erkek kullanıcıların gerçek kadınlarla konuşmadığını itiraf etmiş ve hatta kullanıcıların otomatik mesajları okumaları için onlardan ödeme bile aldıklarını ve yapay zekayla mesaj attıklarını söylemişti.

Belgesel dizisinin yönetmeni Toby Paton ise yaptığı açıklamada,

Belgesel dizisinin yönetmeni Toby Paton ise yaptığı açıklamada,

'Sadakatsizlik inanılmaz derecede yıkıcı ve incitici bir şey. Ashley Madison'ın 37 milyon üyesi olduğu gerçeği bize çok şey anlatıyor. O da hayatımızın geri kalanında tek bir kişiye bağlanmanın çok zor olduğu...' dedi.

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Peki üç bölümden oluşan 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'ı izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.

Peki üç bölümden oluşan 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'ı izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.
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Siz belgesel diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

Siz belgesel diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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