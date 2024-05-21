Netflix'in Hit Dizisi 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'a İzleyicilerden Gelen Tepkiler
Netflix'in Hit Dizisi 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'a İzleyicilerden Gelen Tepkiler
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Netflix'in yeni belgesel dizisi Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'da (Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal) yayınlandığı günden itibaren dijital platformda büyük ses getirdi.
Belgesel dizisi, çöpçatanlık sitesi Ashley Madison'ın çalışanlarının sahte kadın profilleri oluşturarak eşlerini aldatmak isteyen erkekleri kandırdıklarını konu alıyor.
2001'de kurulan site, yasak ilişki yaşamak isteyen evli erkek ve kadınların birbirleriyle bağlantı kurmaları için tasarlanmıştı ve site hacklenince birçok kullanıcının bilgisi ifşa olmuş, pek çok evlilik mahvolmuştu.
Independent'ta yer alan habere göre sitenin hacklenmesinden sonra CEO Noel Biderman yaptığı açıklamada erkek kullanıcıların gerçek kadınlarla konuşmadığını itiraf etmiş ve hatta kullanıcıların otomatik mesajları okumaları için onlardan ödeme bile aldıklarını ve yapay zekayla mesaj attıklarını söylemişti.
Belgesel dizisinin yönetmeni Toby Paton ise yaptığı açıklamada,
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Peki üç bölümden oluşan 'Ashley Madison: Seks, Yalanlar ve Skandal'ı izleyenler dizi hakkında ne düşünüyor? Gelin hep birlikte o yorumlara bi' göz atalım.
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Siz belgesel diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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