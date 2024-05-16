Netflix'in Hit Dizisi '3 Cisim Problemi'nin 2. Sezon Haberi Hayranlarını Sevindirdi!
Netflix'in Hit Dizisi '3 Cisim Problemi'nin 2. Sezon Haberi Hayranlarını Sevindirdi!
Netflix'in çok izlenen ve konuşulan dizisi '3 Cisim Problemi'nin ikinci sezonunun geleceği duyuruldu. Gelin yeni sezonun gelişine izleyenlerden ne tepkiler geldi hep birlikte görelim.
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Netflix'in hit dizisi '3 Cisim Problemi' 21 Mart günü gösterime girdi. Bilim kurgu ve psikolojik gerilim türündeki dizi, Liu Cixin'in aynı adlı romanından uyarlandı.
Yayınlandığı günden itibaren çok izlenen dizinin başrollerinde Saamer Usmani, Jess Hong, Jovan Adepo, Sea Shimooka ve Benedict Wong gibi oyuncular yer aldı.
Dizi, Çin Kültür Devrimi sırasında babasının vahşice öldürüldüğünü gören bir astrofizikçi olan Ye Wenjie'nin orduya asker olarak alınmasından sonra Çin'in uzak bir bölgesindeki gizli bir radar üssünde görevlendirilmesini ve 1960'larda verdiği bir kararın günümüzdeki insanlığı tehdit etmesini ekranlara taşıdı.
Gelin ikinci sezonun gelmesine sosyal medyada ne yorumlar yapıldığına hep birlikte bakalım.
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