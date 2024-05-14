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The Lord of The Rings: The Rings of Power'ın 2. Sezon Fragmanı Dizinin Hayranlarını Heyecanlandırdı

The Lord of The Rings: The Rings of Power'ın 2. Sezon Fragmanı Dizinin Hayranlarını Heyecanlandırdı

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 18:25

Prime Video'nun çok sevilen dizisi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın fragmanı bugün yayınlandı. Gelin fragmana ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Prime Video'nun çok sevilen ve devasa bütçesiyle dikkatleri üzerine çeken dizisi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın 2. sezon fragmanı bugün yayınlandı.

Prime Video'nun çok sevilen ve devasa bütçesiyle dikkatleri üzerine çeken dizisi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın 2. sezon fragmanı bugün yayınlandı.

Yeni sezonu 29 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak dizinin fragmanında Sauron'un geri dönüşü izleyenlerin dikkatini çekiyor. Dizi, 'The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatıyor ve Orta Dünya'nın İkinci Çağı'nda geçiyor.

Yeni sezonu 29 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak dizinin fragmanında Sauron'un geri dönüşü izleyenlerin dikkatini çekiyor. Dizi, 'The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatıyor ve Orta Dünya'nın İkinci Çağı'nda geçiyor.

Dizinin fragmanı için yapılan açıklamada,

Dizinin fragmanı için yapılan açıklamada,

“Sauron geri döndü. Galadriel tarafından dışlanmış, ordusu veya müttefiki olmadan yükselen Karanlık Lord, şimdi gücünü geri kazanmak ve Orta Dünya halklarını kötü niyetli idaresine bağlayacak Güç Yüzükleri’nin yaratılmasını denetlemek için kendi kurnazlığına güvenmek zorunda' sözleri ifade ediliyor.

'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Peki dizinin hayranlarından ne yorumlar geldi? Gelin hep birlikte onlara bakalım.

Peki dizinin hayranlarından ne yorumlar geldi? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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