The Lord of The Rings: The Rings of Power'ın 2. Sezon Fragmanı Dizinin Hayranlarını Heyecanlandırdı
The Lord of The Rings: The Rings of Power'ın 2. Sezon Fragmanı Dizinin Hayranlarını Heyecanlandırdı
Prime Video'nun çok sevilen dizisi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın fragmanı bugün yayınlandı. Gelin fragmana ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Prime Video'nun çok sevilen ve devasa bütçesiyle dikkatleri üzerine çeken dizisi 'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın 2. sezon fragmanı bugün yayınlandı.
Yeni sezonu 29 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak dizinin fragmanında Sauron'un geri dönüşü izleyenlerin dikkatini çekiyor. Dizi, 'The Lord of the Rings kitaplarındaki olaylardan binlerce yıl öncesini anlatıyor ve Orta Dünya'nın İkinci Çağı'nda geçiyor.
Dizinin fragmanı için yapılan açıklamada,
'The Lord of the Rings: The Rings of Power'ın fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Peki dizinin hayranlarından ne yorumlar geldi? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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