The Lord of The Rings: The Rings of Power'ın 2. Sezon Fragmanı Dizinin Hayranlarını Heyecanlandırdı

“Sauron geri döndü. Galadriel tarafından dışlanmış, ordusu veya müttefiki olmadan yükselen Karanlık Lord, şimdi gücünü geri kazanmak ve Orta Dünya halklarını kötü niyetli idaresine bağlayacak Güç Yüzükleri’nin yaratılmasını denetlemek için kendi kurnazlığına güvenmek zorunda' sözleri ifade ediliyor.