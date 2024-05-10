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Lanthimos'un Son Filmi Kinds of Kindness'ın Afişlerine Gelen Birbirinden İlginç Tepkiler

Lanthimos'un Son Filmi Kinds of Kindness'ın Afişlerine Gelen Birbirinden İlginç Tepkiler

Emma Stone film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 16:19

Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone ve yönetmen Yorgos Lanthimos'un birlikte çalıştığı 'Kinds of Kindness' filminin afişleri paylaşıldı. İlginç bir tasarıma sahip olan afişlere sosyal medya kullanıcıları birbirinden ilginç yorumlar yaptı.

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Ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos, 11 kategoride aday gösterilen Poor Things filmiyle 2024 Oscar ödül töreni gecesinden toplam dört ödülle ayrılarak törene damga vurmuştu.

Ünlü yönetmen Yorgos Lanthimos, 11 kategoride aday gösterilen Poor Things filmiyle 2024 Oscar ödül töreni gecesinden toplam dört ödülle ayrılarak törene damga vurmuştu.

Lanthimos, Poor Things ve Emma Stone'un başarısı henüz dillerden düşmemişken ünlü yönetmen yine Emma Stone ile birlikte çalıştığı yeni filmiyle gündeme gelmiş ve sinefiller arasında adeta "Bu ne hız, içeride yaksaydın!" tepkisi almıştı.

Lanthimos, Poor Things ve Emma Stone'un başarısı henüz dillerden düşmemişken ünlü yönetmen yine Emma Stone ile birlikte çalıştığı yeni filmiyle gündeme gelmiş ve sinefiller arasında adeta "Bu ne hız, içeride yaksaydın!" tepkisi almıştı.

21 Haziran 2024 tarihinde vizyona girmesi beklenen 'Kinds of Kindness'ın oyuncu kadrosu, hikayesi ve görselleri sinema dünyasında yine çok konuşulmaya devam ediyor.

21 Haziran 2024 tarihinde vizyona girmesi beklenen 'Kinds of Kindness'ın oyuncu kadrosu, hikayesi ve görselleri sinema dünyasında yine çok konuşulmaya devam ediyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie ve Hunter Schafer yer alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Margaret Qualley, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie ve Hunter Schafer yer alıyor.

Film, kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir adamı, denizde boğulan karısının geri döndüğünü ama farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memurunu ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olacak, özel yeteneklere sahip birini bulmaya çalışan bir kadını konu alıyor.

Film, kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan bir adamı, denizde boğulan karısının geri döndüğünü ama farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memurunu ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olacak, özel yeteneklere sahip birini bulmaya çalışan bir kadını konu alıyor.
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Evet, henüz Poor Things'in etkisini üzerimizden atamamışken 'Kinds of Kindness' ile birlikte Lantimos'un bize neler yaşatacağını şimdiden merak ediyoruz. Bu merakımızı da ara sıra paylaşılan fotoğraflar ve detaylar dindiriyor.

Evet, henüz Poor Things'in etkisini üzerimizden atamamışken 'Kinds of Kindness' ile birlikte Lantimos'un bize neler yaşatacağını şimdiden merak ediyoruz. Bu merakımızı da ara sıra paylaşılan fotoğraflar ve detaylar dindiriyor.

Geçtiğimiz günlerde filmden oyuncuların yer aldığı karakter afişleri yayımlandı. Afişleri görenler bunu goygoy konusu yapmaktan geri durmadı. Gelin önce afişlere sonra yorumlara hep birlikte bakalım.

Geçtiğimiz günlerde filmden oyuncuların yer aldığı karakter afişleri yayımlandı. Afişleri görenler bunu goygoy konusu yapmaktan geri durmadı. Gelin önce afişlere sonra yorumlara hep birlikte bakalım.

Başlıyoruz!

Başlıyoruz!

Gerçekten ilginç bir tasarım...

Gerçekten ilginç bir tasarım...

Yine beyin yakan bir şey geliyor kesin.

Yine beyin yakan bir şey geliyor kesin.
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Afişlerin birleştirilmiş halini buradan görebilirsiniz:

Afişlerin birleştirilmiş halini buradan görebilirsiniz:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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