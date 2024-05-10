Cannes Film Festivali'nde Yarışan İranlı Yönetmen Mohammad Rasoulof, Hapis ve Kırbaç Cezasına Çarptırıldı

Film, İran'ın başkenti Tahran'daki Devrim Mahkemesi'nde görevli bir yargıcın ülkedeki protestolarla uğraşmasını ve silahı kaybolunca da paranoyaklaşmasını konu alıyor. Yargıç bu süreçte karısından ve kızından şüpheleniyor. Filmin başrollerinde Soheila Golestani, Setareh Malek ve Missagh Zareh oynuyor.