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Cannes Film Festivali'nde Yarışan İranlı Yönetmen Mohammad Rasoulof, Hapis ve Kırbaç Cezasına Çarptırıldı

Cannes Film Festivali'nde Yarışan İranlı Yönetmen Mohammad Rasoulof, Hapis ve Kırbaç Cezasına Çarptırıldı

İran film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 15:04

İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Cannes Film Festivali'nde Kutsal İncir Tohumu filmi ile yarışmaya hazırlanırken ülkesinde hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı. Detaylar içerikte!

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Alacakaranlık, Demir Ada, Elveda, El Yazmaları Yanmaz ve Dürüstlük Adamı gibi birçok ödüllü filmiyle tanınan 52 yaşındaki İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, İran'da 8 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı.

Alacakaranlık, Demir Ada, Elveda, El Yazmaları Yanmaz ve Dürüstlük Adamı gibi birçok ödüllü filmiyle tanınan 52 yaşındaki İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, İran'da 8 yıl hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı.

Yönetmen Mohammad Rasoulof, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Cannes Film Festivali'nde yeni filmi Kutsal İncir Tohumu (The Seed of the Sacred Fig) ile yarışacaktı.

Yönetmen Mohammad Rasoulof, önümüzdeki hafta gerçekleşecek Cannes Film Festivali'nde yeni filmi Kutsal İncir Tohumu (The Seed of the Sacred Fig) ile yarışacaktı.

Euronews'te yer alan habere göre Rasoulof, para cezasına çarptırılmanın yanı sıra yönetmenin tüm mal varlığına da el konulacak. Yönetmenin avukatının X'te yaptığı açıklamaya göre mahkeme Rasoulof'un filmlerinde ülkenin ulusal güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma örnekleri bulduğu için onu cezalandırıyor.

Euronews'te yer alan habere göre Rasoulof, para cezasına çarptırılmanın yanı sıra yönetmenin tüm mal varlığına da el konulacak. Yönetmenin avukatının X'te yaptığı açıklamaya göre mahkeme Rasoulof'un filmlerinde ülkenin ulusal güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla gizli anlaşma örnekleri bulduğu için onu cezalandırıyor.

Film ekibinin açıklamalarına göre ünlü yönetmen yıllardır İran rejiminin hedefi haline gelmişti. Mahkeme tarafından Cannes öncesi verilen bu cezanın ise onu festivalden çekilmeye zorlamak için verildiğini iddia ediyorlar.

Film ekibinin açıklamalarına göre ünlü yönetmen yıllardır İran rejiminin hedefi haline gelmişti. Mahkeme tarafından Cannes öncesi verilen bu cezanın ise onu festivalden çekilmeye zorlamak için verildiğini iddia ediyorlar.

Peki Cannes'da yarışacak Kutsal İncir Tohumu'nun konusu ne?

Peki Cannes'da yarışacak Kutsal İncir Tohumu'nun konusu ne?

Film, İran'ın başkenti Tahran'daki Devrim Mahkemesi'nde görevli bir yargıcın ülkedeki protestolarla uğraşmasını ve silahı kaybolunca da paranoyaklaşmasını konu alıyor. Yargıç bu süreçte karısından ve kızından şüpheleniyor. Filmin başrollerinde Soheila Golestani, Setareh Malek ve Missagh Zareh oynuyor.

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