Jeremy Tutulması Yaşayacağız! 'The Bear' ve 'Succession'ın Oyuncularının Aynı Filmde Rol Alacağı Belli Oldu
Jeremy Tutulması Yaşayacağız! 'The Bear' ve 'Succession'ın Oyuncularının Aynı Filmde Rol Alacağı Belli Oldu
The Bear'ın yıldızı Jeremy Allen White ve Succession'ın yıldızı Jeremy Strong yeni bir biyografik filmde birlikte rol almaya hazırlanıyor. Bruce Springsteen'in Nebraska albümü sırasında yaşadıklarını anlatan film şimdiden sinema dünyasının ilgisini çekiyor. Detaylar içerikte!
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Jeremy Allen White, FX dizisi The Bear'de hayat verdiği Carmen "Carmy" Berzatto karakteriyle herkes tarafından beğeniyle izlenmiş ve komedi dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu dalında Emmy ödülünü almıştı.
Succession'ın yıldızı Jeremy Strong ise Kendall Roy rolüyle üç kez Emmy'ye aday gösterilmiş ve 2020'de ödülün sahibi olmuştu. Son ödül töreninde olanları bir tarafa atalım o yüzden. Sıradaki içeriğimiz de bu iki birbirinden harika oyuncuyla ilgili.
The Bear'ın yıldızı Jeremy Allen White'ın, Bruce Springsteen'in 1982 tarihli o çok meşhur albümü Nebraska'nın yapım sürecini anlatan filmin başrolünde oynayacağı daha önce duyurulmuştu.
İşte şimdi de yeni bir haberle karşınızdayız. Variety'nin haberine göre, Succession'ın yıldızı Jeremy Strong da 'Deliver Me From Nowhere' adlı bu filmde Jon Landau karakterine hayat verecek. Yani The Boss lakaplı rock yıldızının aranan menajeri de sonunda bulundu.
Independent'ın haberine göre Warren Zanes'in 2023 tarihli aynı adlı kitabından beyazperdeye uyarlanan filmin çekimleri önümüzdeki sonbaharda başlayacak. Bakalım bu ikiliden nasıl bir performans ekranlara gelecek? Merakla bekliyoruz.
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