Young Sheldon'ın Finalinde Sheldon ile Amy'nin Olduğu Görseller Hayranlarda Heyecan Yarattı!
Young Sheldon'ın Finalinde Sheldon ile Amy'nin Olduğu Görseller Hayranlarda Heyecan Yarattı!
The Big Bang Theory'nin spin-off dizisi Young Sheldon dizisi bu hafta final yapıyor. Dizinin finalinden paylaşılan ilk görsel hayranlarda heyecan yaratmaya başladı bile. Detaylar içerikte!
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The Big Bang Theory'nin spin-off dizisi Young Sheldon, 7 sezondur ekranlarda seyirciyle buluşuyor. 1990'lı yıllarda geçen dizi, 9 yaşındaki genç Sheldon Cooper'ın ailesinde ve çevresinde yaşanan olayları anlatıyor.
The Big Bang Theory'de Sheldon ve arkadaşlarının maceralarını izledikten sonra dizi, hayranlar tarafından çok beğenildi. Sheldon'un aşırı derecede yüksek zekası ve kendine güveni bu dizide de izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi.
Tabii her güzel şeyin bir de sonu vardır. Haberlere bakılırsa uzun zamandır ekranlara gelen Young Sheldon'ın maceraları 16 Mayıs'ta final yapıyor. Ama finalde bizi bir sürpriz bekliyor. Independent'ta yer alan habere göre CBS televizyon kanalı, geçtiğimiz günlerde Young Sheldon'ından finalinden bir görsel paylaştı.
Görselde The Big Bang Theory oyuncuları Jim Parsons ve Mayim Bialik yer alıyor. Sheldon Cooper'la Amy Farrah Fowler'ı canlandıran Parsons ve Bialik, fotoğrafta The Big Bang Theory'de göründükleri hallerinden daha yaşlı.
Sheldon ile Amy bilgisayarda bir şeye bakıp gülümsüyorlar. Sheldon'ın ofisinin duvarlarında The Big Bang Theory'nin final sezonunda kazandığı Nobel Fizik Ödülü de dahil sayısız ödül bulunuyor.
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Bu da demek oluyor ki The Big Bang Theory'nin 2019'da sona ermesinin ardından ilk defa bu ikiliyi belki de bir aile olarak izleyeceğiz. Hayranlar şimdiden baba Sheldon geliyor demeye başladı bile. Bakar mısınız belki onun da bir dizisi gelir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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