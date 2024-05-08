'Gen V' Yapımcıları Motosiklet Kazasında Ölen Dizi Oyuncusunun Karakteri Hakkında Önemli Bir Açıklama Yaptı!
'Gen V' Yapımcıları Motosiklet Kazasında Ölen Dizi Oyuncusunun Karakteri Hakkında Önemli Bir Açıklama Yaptı!
Gen V dizisinin oyuncularından Chance Perdomo, trajik bir kazada hayatını kaybetmişti. Dizinin yapımcıları ikinci sezonda onun karakteri hakkında önemli bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!
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Amazon Prime Video'nun geçtiğimiz sene yayınlanan Gen V dizisi izleyenler tarafından çok beğenilmişti. 'The Boys' dünyasından gelen dizi, Amerika'nın tek süper kahraman üniversitesindeki gençlerin seçkin süper kahraman takımına seçilmek için yarışmasını konu almıştı.
İkinci sezonu da onaylanan dizinin başrollerinde Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann ve Shelley Conn rol almıştı.
Ancak geçtiğimiz aylarda Gen V camiasını derinden sarsan bir olay yaşanmıştı. Dizinin yıldızlarından Chance Perdomo mart ayında motosiklet kazası geçirip 27 yaşında hayatını kaybetmişti.
Perdomo, The Boys'un spinoff'u olan Gen V'de, Godolkin Üniversitesi'nde öğrenim gören ve eşyaları manyetik olarak hareket ettirebilen öğrenci Andre'yi canlandırıyordu.
Variety'de yer alan habere göre dizinin yapımcılarından onun karakteriyle ilgili bir açıklama geldi. Yapımcılar Perdomo'nun canlandırdığı Andre Anderson karakteri için yeni oyuncu seçimi yapmayacaklarını açıkladı.
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Independent Türkçe'de yer alan açıklamaya göre sosyal medyada paylaşılan gönderide, "Chance Perdomo'nun trajik kaybıyla baş etmeye çalışmaya devam ederken Gen V'deki herkes onun anısına saygı göstermenin en iyi yolunu bulmaya kararlı" ifadelerine yer verildi.
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