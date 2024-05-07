Dünyaca Ünlü Oyuncu Emily Blunt, Öpüşme Sahnelerinde Birden Gelen Kusma İsteğinin Nedenini İtiraf Etti!

'Kimya işi gerçekten tuhaf bir şey. Şişeleyip satın alamazsınız, satamazsınız. İki oyuncu arasında kimya ya vardır ya da yoktur. Ruhani bir olay bu bence. Ve kimyayı ateşleme çabası gerçekten iğrenç. Bunlardan hiç keyif almadım. Daha da kötüsü öpüşme sahnelerinde sırf kimyamız uyuşmadı diye kusmak bile istedim' dedi.