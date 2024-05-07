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Dünyaca Ünlü Oyuncu Emily Blunt, Öpüşme Sahnelerinde Birden Gelen Kusma İsteğinin Nedenini İtiraf Etti!

Dünyaca Ünlü Oyuncu Emily Blunt, Öpüşme Sahnelerinde Birden Gelen Kusma İsteğinin Nedenini İtiraf Etti!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 16:25

The Fall Guy filmiyle gündemde olan Emily Blunt, bir radyo programında öpüşme sahneleriyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Detaylar içerikte!

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Hollywood'un ünlü oyuncusu Emily Blunt, şimdilerde Ryan Gosling ile başrol oynadığı The Fall Guy (Dublör) filmiyle gündeme geliyor. Bir dublörün başına gelen trajikomik olayları anlatan filmde Blunt, yönetmen rolünü canlandırıyor.

Hollywood'un ünlü oyuncusu Emily Blunt, şimdilerde Ryan Gosling ile başrol oynadığı The Fall Guy (Dublör) filmiyle gündeme geliyor. Bir dublörün başına gelen trajikomik olayları anlatan filmde Blunt, yönetmen rolünü canlandırıyor.

Emily Blunt geçtiğimiz sene Oscar ödül törenine damgasını vuran Oppenheimer'daki Katherine Oppenheimer rolüyle ekranlarda göz doldurmuştu.

Emily Blunt geçtiğimiz sene Oscar ödül törenine damgasını vuran Oppenheimer'daki Katherine Oppenheimer rolüyle ekranlarda göz doldurmuştu.

41 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta The Howard Stern Show adlı bir radyo programına katıldı. Programda filmdeki oyuncu arkadaşlarıyla nasıl kimya yakaladığını anlattı, hatta öpüşme sahnelerinde neler yaşadığı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

41 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz hafta The Howard Stern Show adlı bir radyo programına katıldı. Programda filmdeki oyuncu arkadaşlarıyla nasıl kimya yakaladığını anlattı, hatta öpüşme sahnelerinde neler yaşadığı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu, sunucu Howard Stern'e "hoşlanmadığı insanlarla kimyasının daha çok uyuştuğunu" dile getirdi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu, sunucu Howard Stern'e "hoşlanmadığı insanlarla kimyasının daha çok uyuştuğunu" dile getirdi.

Sunucu Stern, ünlü oyuncuya kimlerle uyuşmadığını sordu ama Blunt bu soruyu yanıtsız bıraktı. Ama bunun yerine çok konuşulacak sözler dile getirdi. Blunt yaptığı açıklamada,

Sunucu Stern, ünlü oyuncuya kimlerle uyuşmadığını sordu ama Blunt bu soruyu yanıtsız bıraktı. Ama bunun yerine çok konuşulacak sözler dile getirdi. Blunt yaptığı açıklamada,

'Kimya işi gerçekten tuhaf bir şey. Şişeleyip satın alamazsınız, satamazsınız. İki oyuncu arasında kimya ya vardır ya da yoktur. Ruhani bir olay bu bence. Ve kimyayı ateşleme çabası gerçekten iğrenç. Bunlardan hiç keyif almadım. Daha da kötüsü öpüşme sahnelerinde sırf kimyamız uyuşmadı diye kusmak bile istedim' dedi.

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