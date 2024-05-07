Thor Rolüyle Kendini 'Yedek Parça' Gibi Hisseden Ünlü Oyuncuya Robert Downey Jr.'dan Efsane Bir Savunma Geldi

'Kendimi ekibin güvenlik görevlisi ya da filmin bir yedek parçası gibi hissediyorum. Diğerleri daha havalı repliklere sahipler. Daha çok eğleniyorlar. Ama benim karakterimin neyi var ki? Peruğum var. Kaslarım var. Kostümüm var. Evet, büyük şeyin bir parçasıyım ama muhtemelen yerim doldurulabilir' demişti.