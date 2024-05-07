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Thor Rolüyle Kendini 'Yedek Parça' Gibi Hisseden Ünlü Oyuncuya Robert Downey Jr.'dan Efsane Bir Savunma Geldi

Thor Rolüyle Kendini 'Yedek Parça' Gibi Hisseden Ünlü Oyuncuya Robert Downey Jr.'dan Efsane Bir Savunma Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 10:45

Marvel serisinde Thor karakterini canlandıran Chris Hemsworth, kendisini seride bir yedek parça olarak gördüğünü ve yerinin kolay doldurulabileceğini ifade etti. Ancak rol arkadaşı Robert Downey Jr. ise onun bu eleştirisini reddettiği bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!

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Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth, Marvel serisinin en sevilen filmlerinden biri olan Thor filmiyle çoğumuzun hafızasına kazınmış durumda. Hemsworth, 2011 yapımı bu filmde İskandinav tanrısı süper kahraman Thor'u canlandırmıştı.

Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth, Marvel serisinin en sevilen filmlerinden biri olan Thor filmiyle çoğumuzun hafızasına kazınmış durumda. Hemsworth, 2011 yapımı bu filmde İskandinav tanrısı süper kahraman Thor'u canlandırmıştı.

Ünlü oyuncu 2022 yılında ise dördüncü film olan Aşk ve Gök Gürültüsü'yle (Love and Thunder) 2022'de geri dönmüştü. Hatta ilk filmde Thor'un eski kız arkadaşı Jane Foster'ı canlandıran Natalie Portman da bu filmde geri gelmişti. İkili filmde Christian Bale'in canlandırdığı Tanrı Kasabı Gorr'u tüm tanrıları öldürmesini engellemişti.

Ünlü oyuncu 2022 yılında ise dördüncü film olan Aşk ve Gök Gürültüsü'yle (Love and Thunder) 2022'de geri dönmüştü. Hatta ilk filmde Thor'un eski kız arkadaşı Jane Foster'ı canlandıran Natalie Portman da bu filmde geri gelmişti. İkili filmde Christian Bale'in canlandırdığı Tanrı Kasabı Gorr'u tüm tanrıları öldürmesini engellemişti.

Hepimiz Chris Hemsworth'ü Thor olarak çok sevmiştik. En çok da karakterinin karizmasını ve tabii ki repliklerini. Ama kendisi bizimle aynı fikirde değil. Görünüşe göre ünlü oyuncu Marvel serisinde kendini ekibin güvenlik görevlisi gibi hissediyormuş.

Chris Hemsworth Vanity Fair'e verdiği röportajda,

Chris Hemsworth Vanity Fair'e verdiği röportajda,

'Kendimi ekibin güvenlik görevlisi ya da filmin bir yedek parçası gibi hissediyorum. Diğerleri daha havalı repliklere sahipler. Daha çok eğleniyorlar. Ama benim karakterimin neyi var ki? Peruğum var. Kaslarım var. Kostümüm var. Evet, büyük şeyin bir parçasıyım ama muhtemelen yerim doldurulabilir' demişti.

Independent'te yer alan habere göre Yenilmezler (Avengers) serisinde Hemsworth'le birlikte rol alan Iron Man yıldızı Downey Jr., Avustralyalı oyuncuyla aynı fikirde değil.

Independent'te yer alan habere göre Yenilmezler (Avengers) serisinde Hemsworth'le birlikte rol alan Iron Man yıldızı Downey Jr., Avustralyalı oyuncuyla aynı fikirde değil.
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Robert Downey Jr. yaptığı açıklamada,

Robert Downey Jr. yaptığı açıklamada,

'Avengers'teki süper kahramanlar arasında en karmaşık ruha sahip olan Thor. Onun karakterini uyarlamak çok zordu. Zeki ve ağırbaşlı bir karakter. Aynı zamanda güçlü olmasının yanı sıra bir nezakete sahip. O yüzden Chris'in söylediklerine katılmıyorum' dedi.

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moonlight

bende katılmıyorum ;)

loneliness strengthens

Bir çeşit erkenden girilmiş orta yaş krizi falan sanırım yoksa bunun böyle olmadığını kendinden başka herkes biliyor 😅

Teke tek

Thor'un yönetmeni, koca vahşi, kasap Haydo gibi olan Thor'u pembe pantere çevirdi. Adamda onun kırgınlığı var aslında. Adam kan istiyor, düşmanların bağırsak... Devamını Gör

negerekvar

düşmanlarının bağırsaklarıyla abdest almak istiyor… 😂😂😂😂😂😂👏👏👏