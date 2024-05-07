Thor Rolüyle Kendini 'Yedek Parça' Gibi Hisseden Ünlü Oyuncuya Robert Downey Jr.'dan Efsane Bir Savunma Geldi
Thor Rolüyle Kendini 'Yedek Parça' Gibi Hisseden Ünlü Oyuncuya Robert Downey Jr.'dan Efsane Bir Savunma Geldi
Marvel serisinde Thor karakterini canlandıran Chris Hemsworth, kendisini seride bir yedek parça olarak gördüğünü ve yerinin kolay doldurulabileceğini ifade etti. Ancak rol arkadaşı Robert Downey Jr. ise onun bu eleştirisini reddettiği bir açıklama yaptı. Detaylar içerikte!
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Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth, Marvel serisinin en sevilen filmlerinden biri olan Thor filmiyle çoğumuzun hafızasına kazınmış durumda. Hemsworth, 2011 yapımı bu filmde İskandinav tanrısı süper kahraman Thor'u canlandırmıştı.
Ünlü oyuncu 2022 yılında ise dördüncü film olan Aşk ve Gök Gürültüsü'yle (Love and Thunder) 2022'de geri dönmüştü. Hatta ilk filmde Thor'un eski kız arkadaşı Jane Foster'ı canlandıran Natalie Portman da bu filmde geri gelmişti. İkili filmde Christian Bale'in canlandırdığı Tanrı Kasabı Gorr'u tüm tanrıları öldürmesini engellemişti.
Hepimiz Chris Hemsworth'ü Thor olarak çok sevmiştik. En çok da karakterinin karizmasını ve tabii ki repliklerini. Ama kendisi bizimle aynı fikirde değil. Görünüşe göre ünlü oyuncu Marvel serisinde kendini ekibin güvenlik görevlisi gibi hissediyormuş.
Chris Hemsworth Vanity Fair'e verdiği röportajda,
Independent'te yer alan habere göre Yenilmezler (Avengers) serisinde Hemsworth'le birlikte rol alan Iron Man yıldızı Downey Jr., Avustralyalı oyuncuyla aynı fikirde değil.
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Robert Downey Jr. yaptığı açıklamada,
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bende katılmıyorum ;)
Bir çeşit erkenden girilmiş orta yaş krizi falan sanırım yoksa bunun böyle olmadığını kendinden başka herkes biliyor 😅
Thor'un yönetmeni, koca vahşi, kasap Haydo gibi olan Thor'u pembe pantere çevirdi. Adamda onun kırgınlığı var aslında. Adam kan istiyor, düşmanların bağırsak... Devamını Gör
düşmanlarının bağırsaklarıyla abdest almak istiyor… 😂😂😂😂😂😂👏👏👏