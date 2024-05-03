Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Netflix, Popüler Dizisi Cobra Kai'a Özel Beklenmedik Stratejisini Hayranlara Duyurdu!

Netflix, Popüler Dizisi Cobra Kai'a Özel Beklenmedik Stratejisini Hayranlara Duyurdu!

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 17:52

Netflix'in popüler dizisi Cobra Kai'ın final sezonu çok yakında izleyicilerle buluşacak. Ancak Netflix bu buluşma için beklenmedik bir strateji geliştirdi. Detaylar ve bu gelişmeye gelen tepkiler içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Netflix'in popüler dizilerinden biri olan Cobra Kai'ın final sezonu için bir duyuru yapıldı. Ancak dizinin duyurusu Netflix'in bugüne kadar daha önce denemediği bir stratejiydi.

Netflix'in popüler dizilerinden biri olan Cobra Kai'ın final sezonu için bir duyuru yapıldı. Ancak dizinin duyurusu Netflix'in bugüne kadar daha önce denemediği bir stratejiydi.

Orijinal The Karate Kid filmlerinin devamı olan ve 1984 yılında gerçekleşen All Valley Karate Turnuvası'nda yaşananların 30 yıl sonrası anlatan dizinin son ve 6. sezonu üçe bölünmüş halinde yayınlanacak.

Orijinal The Karate Kid filmlerinin devamı olan ve 1984 yılında gerçekleşen All Valley Karate Turnuvası'nda yaşananların 30 yıl sonrası anlatan dizinin son ve 6. sezonu üçe bölünmüş halinde yayınlanacak.

Netflix'in duyurusuna göre 15 bölümden oluşacak dizinin ilk beş bölümlük kısmı 18 Temmuz'da, ikinci kısmı 28 Kasım'da üçüncü kısmı ise 2025'te bilinmeyen bir tarihte gösterime girecek.

Netflix'in duyurusuna göre 15 bölümden oluşacak dizinin ilk beş bölümlük kısmı 18 Temmuz'da, ikinci kısmı 28 Kasım'da üçüncü kısmı ise 2025'te bilinmeyen bir tarihte gösterime girecek.

Başrollerinde Ralph Macchio ve William Zabka'nın olduğu dizinin son sezonu Cobra Kai dojolarının karate turnuvasından elenmesiyle başlayacak.

Başrollerinde Ralph Macchio ve William Zabka'nın olduğu dizinin son sezonu Cobra Kai dojolarının karate turnuvasından elenmesiyle başlayacak.

Independent'in haberine göre dizinin yaratıcıları finalin yaklaşmasını acı tatlı olarak değerlendirdi. Heald, Hurwitz ve Schlossberg yaptıkları açıklamada,

Independent'in haberine göre dizinin yaratıcıları finalin yaklaşmasını acı tatlı olarak değerlendirdi. Heald, Hurwitz ve Schlossberg yaptıkları açıklamada,

'Dünyayı Karate Kid evreniyle tanıştırdık ve bu bizim için bir onurdu. Dizinin başarısından dolayı çok gururluyuz. Önümüzdeki 6. sezon Cobra Kai'ın sonu olacak' dediler.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Peki Netflix'in duyurusuna dizinin hayranlarından ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bakalım.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com

“3 bölümlük olayı ile heyecanı yok ediyorsunuz. Bunun yerine bölümleri haftalık olarak koymalısınız."

“3 bölümlük olayı ile heyecanı yok ediyorsunuz. Bunun yerine bölümleri haftalık olarak koymalısınız."
twitter.com

"Abi her bölüm 15 bölüm olsa iyi olur. Bizi bir yıl boyunca sadece 15 bölüm için bekletmeniz hoş değil."

"Abi her bölüm 15 bölüm olsa iyi olur. Bizi bir yıl boyunca sadece 15 bölüm için bekletmeniz hoş değil."
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın