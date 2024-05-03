Netflix, Popüler Dizisi Cobra Kai'a Özel Beklenmedik Stratejisini Hayranlara Duyurdu!
Netflix, Popüler Dizisi Cobra Kai'a Özel Beklenmedik Stratejisini Hayranlara Duyurdu!
Netflix'in popüler dizisi Cobra Kai'ın final sezonu çok yakında izleyicilerle buluşacak. Ancak Netflix bu buluşma için beklenmedik bir strateji geliştirdi. Detaylar ve bu gelişmeye gelen tepkiler içerikte!
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Netflix'in popüler dizilerinden biri olan Cobra Kai'ın final sezonu için bir duyuru yapıldı. Ancak dizinin duyurusu Netflix'in bugüne kadar daha önce denemediği bir stratejiydi.
Orijinal The Karate Kid filmlerinin devamı olan ve 1984 yılında gerçekleşen All Valley Karate Turnuvası'nda yaşananların 30 yıl sonrası anlatan dizinin son ve 6. sezonu üçe bölünmüş halinde yayınlanacak.
Netflix'in duyurusuna göre 15 bölümden oluşacak dizinin ilk beş bölümlük kısmı 18 Temmuz'da, ikinci kısmı 28 Kasım'da üçüncü kısmı ise 2025'te bilinmeyen bir tarihte gösterime girecek.
Başrollerinde Ralph Macchio ve William Zabka'nın olduğu dizinin son sezonu Cobra Kai dojolarının karate turnuvasından elenmesiyle başlayacak.
Independent'in haberine göre dizinin yaratıcıları finalin yaklaşmasını acı tatlı olarak değerlendirdi. Heald, Hurwitz ve Schlossberg yaptıkları açıklamada,
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“3 bölümlük olayı ile heyecanı yok ediyorsunuz. Bunun yerine bölümleri haftalık olarak koymalısınız."
"Abi her bölüm 15 bölüm olsa iyi olur. Bizi bir yıl boyunca sadece 15 bölüm için bekletmeniz hoş değil."
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