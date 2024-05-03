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Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın Başrolde Oynadığı 'The Fall Guy'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın Başrolde Oynadığı 'The Fall Guy'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 13:31

Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın başrolde oynadığı 'The Fall Guy' (Dublör) filmi vizyona girdi. Gelin önce filmin ayrıntılarına sonra izleyicilerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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David Leitch tarafından yönetilen ve başrollerinde sinema dünyasının en parlak oyuncularından ikisi olan Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın oynadığı 'The Fall Guy' (Dublör) filmi geçtiğimiz hafta Türkiye'de vizyona girdi.

David Leitch tarafından yönetilen ve başrollerinde sinema dünyasının en parlak oyuncularından ikisi olan Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın oynadığı 'The Fall Guy' (Dublör) filmi geçtiğimiz hafta Türkiye'de vizyona girdi.

Film, Lee Majors'ın başrolde oynadığı ve 1980'li yıllarda yayınlanan 'The Fall Guy' dizisinden uyarlandı. Filmde Gosling ve Blunt'a son zamanlarda James Bond rolü teklifiyle epey bir gündemde olan ünlü oyuncu Aaron Taylor-Johnson eşlik etti.

Film, Lee Majors'ın başrolde oynadığı ve 1980'li yıllarda yayınlanan 'The Fall Guy' dizisinden uyarlandı. Filmde Gosling ve Blunt'a son zamanlarda James Bond rolü teklifiyle epey bir gündemde olan ünlü oyuncu Aaron Taylor-Johnson eşlik etti.

Aksiyon ve komedi türündeki film, eski kız arkadaşı ilk yönetmenlik aksiyon filmi üzerinde çalışan bir dublörü takip ediyor. Ancak bu dublör kendisini filmin başrol oyuncusunu da içeren bir komploya karışırken buluyor.

Aksiyon ve komedi türündeki film, eski kız arkadaşı ilk yönetmenlik aksiyon filmi üzerinde çalışan bir dublörü takip ediyor. Ancak bu dublör kendisini filmin başrol oyuncusunu da içeren bir komploya karışırken buluyor.

The Fall Guy eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı. Rotten Tomatoes'da 7.3 puan alan film hakkındaki yorumlardan birinde "Aksiyon, komedi, romantizm ve harika bir çiftle The Fall Guy herkesi eğlendirecek bir ana akım film olabilir" yazıldı.

The Fall Guy eleştirmenlerden genel olarak olumlu eleştiriler aldı. Rotten Tomatoes'da 7.3 puan alan film hakkındaki yorumlardan birinde "Aksiyon, komedi, romantizm ve harika bir çiftle The Fall Guy herkesi eğlendirecek bir ana akım film olabilir" yazıldı.

Peki filmi izleyenler sosyal medyada neler yazdı? Gelin hep birlikte onlara bakalım.

Peki filmi izleyenler sosyal medyada neler yazdı? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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