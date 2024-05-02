Hukukçular 'Baby Reindeer' Dizisi Hakkında Asılsız İddialar Yayanlara Sert Bir Uyarı Yaptı!
Hukukçular 'Baby Reindeer' Dizisi Hakkında Asılsız İddialar Yayanlara Sert Bir Uyarı Yaptı!
Netflix'in hit dizisi 'Baby Reindeer' ile ilgili spekülasyonların devam etmesi üzerine hukuk uzmanları asılsız iddialar ortaya atan sosyal medya kullanıcılarını uyardı. Detaylar içerikte!
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Netflix'in yeni dizisi 'Baby Reindeer' üzerine tartışmalar ve spekülasyonlar devam ediyor. İskoç komedyen Richard Gadd'ın 4.5 yıl boyunca bir sapık tarafından takip edilmesi konu alan dizi, istismar ve cinsel şiddet sahneleri nedeniyle epey gündem olmuştu.
Martha Scott karakterini canlandıran Jessica Gunning ve Donny Dunn karakterini canlandıran Richard Gadd, sosyal medya hesaplarından dizideki kişilerin gerçek kimlikleri hakkında dedektiflik yapmamaları ve spekülatif yorumlarda bulunmamaları çağrısında bulunmuştu.
Ancak Baby Reindeer yıldızlarının bu çağrıları sosyal medyada spekülasyonların önünü geçmeye yeterli olmadı. Hâlâ pek çok kişi Dunn'a cinsel istismarda bulunan senarist Darrien karakterinin iki Olivier Ödülü sahibi senarist Sean Foley'ye dayandığını iddia etti.
Foley de bunun üzerine kendisi hakkındaki asılsız iddialar üzerine polisle irtibata geçeceğini söyledi. Independent Türkçe'de yer alan bir habere göre hukuk uzmanları bu iddialarla ilgili kamuoyuna bir açıklama yaparak uyarıda bulundu.
Londralı avukat Alexandra McCready, Daily Mail'a yaptığı açıklamada,
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