Hukukçular 'Baby Reindeer' Dizisi Hakkında Asılsız İddialar Yayanlara Sert Bir Uyarı Yaptı!

'İnternette dedektiflik yapmanın kötü sonuçlarını ve risklerini avukatlar çok iyi bilir. Sosyal medya aracılığıyla bile olsa bir kişinin taciz ya da cinsel saldırı gibi suçları işlediğine dair spekülasyan yapmak eğer ortada hiçbir kanıt yoksa ve suçlanan kişinin masum olduğu ortaya çıkarsa hakaret davasıyla sonuçlanabilir' dedi.