Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Baby Reindeer'ın Martha'sının "iPhone'umdan Gönderildi" İmzası Hakkında İlginç Bir Teori Ortaya Atıldı

Baby Reindeer'ın Martha'sının "iPhone'umdan Gönderildi" İmzası Hakkında İlginç Bir Teori Ortaya Atıldı

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 17:18

Daily Mail'e konuşan bir psikolog, Netflix dizisi Baby Reindeer'daki Martha karakterinin her mesajın sonunda neden 'iPhone'umdan gönderildi' ibaresini kullandığına dair bir teori ortaya attı. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

İskoç komedyen Richard Gadd'ın bir kadın tarafından takıntılı bir halde takip edildiğini ve cinsel istismara uğradığını konu alan 'Baby Reindeer' dizisi Netflix'te yayınlandığı andan itibaren popüler bir hale geldi.

İskoç komedyen Richard Gadd'ın bir kadın tarafından takıntılı bir halde takip edildiğini ve cinsel istismara uğradığını konu alan 'Baby Reindeer' dizisi Netflix'te yayınlandığı andan itibaren popüler bir hale geldi.

Gerçek hikayeden uyarlanan diziyi izleyenler, Martha Scott karakterinin ve Donny'i istismar eden senaristin gerçek kimliğini öğrenebilmek için sosyal medyada dedektif gibi davranıp spekülasyonlar üretmeye başladı.

Gerçek hikayeden uyarlanan diziyi izleyenler, Martha Scott karakterinin ve Donny'i istismar eden senaristin gerçek kimliğini öğrenebilmek için sosyal medyada dedektif gibi davranıp spekülasyonlar üretmeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde isimsiz bir kadın da gerçek Martha olduğunu iddia ederek Gadd'ın destekçilerinden ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde isimsiz bir kadın da gerçek Martha olduğunu iddia ederek Gadd'ın destekçilerinden ölüm tehdidi aldığını söyledi.

Detayları buradan öğrenebilirsiniz:

Donny karakterini canlandıran Richard Gadd ile Martha'yı canlandıran Jessica Gunning bunun üzerine sosyal medyadan "Spekülasyon yapmayı bırakın" çağrısında bulundu. Ancak yine de ısrarlı bir takibin konu alındığı diziyi izleyenler her sahneyi konuşmaya devam ediyor.

Donny karakterini canlandıran Richard Gadd ile Martha'yı canlandıran Jessica Gunning bunun üzerine sosyal medyadan "Spekülasyon yapmayı bırakın" çağrısında bulundu. Ancak yine de ısrarlı bir takibin konu alındığı diziyi izleyenler her sahneyi konuşmaya devam ediyor.

Daily Mail'in haberine göre bir psikolog, Baby Reindeer'da izleyen herkesin fark ettiği ve özellikle yazım yanlışlarına çok takılanların nefret ettiği bir detayla ilgili ilginç bir teori ortaya attı.

Daily Mail'in haberine göre bir psikolog, Baby Reindeer'da izleyen herkesin fark ettiği ve özellikle yazım yanlışlarına çok takılanların nefret ettiği bir detayla ilgili ilginç bir teori ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Dizide Donny karakteri Martha tarafından on binlerce e-posta alıyor hatırlarsanız. Bu mesajların sonunda ise hep "iPhone'umdan gönderildi" ibaresi yer alıyor. Martha mesajları bilgisayardan göndermesine -çoğu zaman yanlış yazılarak- rağmen bu ibare hiç eksik olmuyor.

Dizide Donny karakteri Martha tarafından on binlerce e-posta alıyor hatırlarsanız. Bu mesajların sonunda ise hep "iPhone'umdan gönderildi" ibaresi yer alıyor. Martha mesajları bilgisayardan göndermesine -çoğu zaman yanlış yazılarak- rağmen bu ibare hiç eksik olmuyor.

Psikolog Dannielle Haig, LADbible'a yaptığı açıklamada,

Psikolog Dannielle Haig, LADbible'a yaptığı açıklamada,

'Bu ibare, iPhone marka telefondan ziyade temsil ettiği şeyle ilgili. Martha'da profesyonel bir sınıfa ait olma duygusu, saygı duyulma isteği ve başarılı olduğunu gösterme çabası var. Mevcut yaşamının aksine hayatında bir istikrar olduğunu göstermeye çalışıyor Donny'ye. Ayrıca bir iPhone'a sahip olmamasına rağmen e-postalarını 'iPhone'umdan gönderildi' şeklinde imzalaması, eski statüsüyle alakalı olabilir. Belki de hapse girmeden önceki kimliğini korumaya çalışıyordur' dedi.

Siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
3
3
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın