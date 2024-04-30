Baby Reindeer'ın Martha'sının "iPhone'umdan Gönderildi" İmzası Hakkında İlginç Bir Teori Ortaya Atıldı
Baby Reindeer'ın Martha'sının "iPhone'umdan Gönderildi" İmzası Hakkında İlginç Bir Teori Ortaya Atıldı
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İskoç komedyen Richard Gadd'ın bir kadın tarafından takıntılı bir halde takip edildiğini ve cinsel istismara uğradığını konu alan 'Baby Reindeer' dizisi Netflix'te yayınlandığı andan itibaren popüler bir hale geldi.
Gerçek hikayeden uyarlanan diziyi izleyenler, Martha Scott karakterinin ve Donny'i istismar eden senaristin gerçek kimliğini öğrenebilmek için sosyal medyada dedektif gibi davranıp spekülasyonlar üretmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde isimsiz bir kadın da gerçek Martha olduğunu iddia ederek Gadd'ın destekçilerinden ölüm tehdidi aldığını söyledi.
Donny karakterini canlandıran Richard Gadd ile Martha'yı canlandıran Jessica Gunning bunun üzerine sosyal medyadan "Spekülasyon yapmayı bırakın" çağrısında bulundu. Ancak yine de ısrarlı bir takibin konu alındığı diziyi izleyenler her sahneyi konuşmaya devam ediyor.
Daily Mail'in haberine göre bir psikolog, Baby Reindeer'da izleyen herkesin fark ettiği ve özellikle yazım yanlışlarına çok takılanların nefret ettiği bir detayla ilgili ilginç bir teori ortaya attı.
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Dizide Donny karakteri Martha tarafından on binlerce e-posta alıyor hatırlarsanız. Bu mesajların sonunda ise hep "iPhone'umdan gönderildi" ibaresi yer alıyor. Martha mesajları bilgisayardan göndermesine -çoğu zaman yanlış yazılarak- rağmen bu ibare hiç eksik olmuyor.
Psikolog Dannielle Haig, LADbible'a yaptığı açıklamada,
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