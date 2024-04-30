Baby Reindeer'ın Martha'sının "iPhone'umdan Gönderildi" İmzası Hakkında İlginç Bir Teori Ortaya Atıldı

'Bu ibare, iPhone marka telefondan ziyade temsil ettiği şeyle ilgili. Martha'da profesyonel bir sınıfa ait olma duygusu, saygı duyulma isteği ve başarılı olduğunu gösterme çabası var. Mevcut yaşamının aksine hayatında bir istikrar olduğunu göstermeye çalışıyor Donny'ye. Ayrıca bir iPhone'a sahip olmamasına rağmen e-postalarını 'iPhone'umdan gönderildi' şeklinde imzalaması, eski statüsüyle alakalı olabilir. Belki de hapse girmeden önceki kimliğini korumaya çalışıyordur' dedi.