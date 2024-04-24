Netflix Mini Dizisi Baby Reindeer, Stephen King'in Romanından Uyarlanan Bir Filme Benzetildi!

'Baby Reindeer'ın Ölüm Kitabı'nın yeniden çevrimi olduğunu söylemiyorum ama sanki Martha, Annie'nin sapık doğasını taklit ediyor. Annie bilek kıran tuzaklar ve kelepçeler kullanırken Martha bunu teknolojiyi kullanarak yapıyor. Kurbanına yüzlerce sesli mesaj ve on binlerce e-posta gönderiyor'