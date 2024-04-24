Netflix Mini Dizisi Baby Reindeer, Stephen King'in Romanından Uyarlanan Bir Filme Benzetildi!
Netflix Mini Dizisi Baby Reindeer, Stephen King'in Romanından Uyarlanan Bir Filme Benzetildi!
Netflix mini dizisi 'Baby Reindeer' yayınlandığı andan itibaren herkesin ilgisini çekmiş durumda. Gerçek bir hikayeyi ele alışı onu izleyenler tarafından benzersiz kılıyor. Eleştirmenler ise diziyi Stephen King'in bir romanından sinemaya uyarlanan filme benzetiyor. Hangi film mi? Detaylar içerikte!
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11 Nisan günü Netflix'te gösterime giren ve yayınlandığı andan itibaren herkesin soluksuz izlediği mini dizi 'Baby Reindeer' gündemden düşmüyor.
Richard Gadd tarafından yaratılan ve başrolde onun olduğu dizi, küçük bir iyiliğin nasıl kontrolden çıkabileceğini izleyicilere ağızları açık bıraktıracak şekilde gösteriyor.
34 yaşındaki İskoç komedyen Gadd dizide başarısız komedyen Donny Dunn'ı canlandırıyor. Onun gerçek hayatta başına gelen sapıklığı anlatan dizide Martha karakterini ise Jessica Gunning canlandırıyor.
Donny, barmenlik yaptığı bara gelen üzgün Martha'ya bir bardak çay ikram ediyor ve sonrasında kadının Donny'e günde yüzlerce e-posta ve mesaj attığı görülüyor. Tabii hikayenin bundan sonrası da karanlık ve işin içinden çıkılamaz bir hal alıyor.
ScreenRant'te yer alan bir habere göre Baby Reindeer'ı izleyen eleştirmenler, diziyi Stephen King'in meşhur bir romanından 1990 yılında beyazperdeye uyarlanan psikolojik gerilim türündeki Ölüm Kitabı'na (Misery) benzetiyor.
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Peki Ölüm Kitabı filminin hikayesi neydi? Rob Reiner'ın yönettiği Oscar ödüllü Ölüm Kitabı'nda James Caan, aşk romanları yazan ünlü yazar Paul Sheldon'ı canlandırıyor.
Filmi izleyenler hatırlar; Paul kar fırtınasına yakalanır ve bir kaza geçirir. Annie Wilkes adındaki bir kadın onun bir numaralı hayranı olduğunu iddia ederek Paul'u ıssız bir yerdeki evine getirir.
Yollar kardan dolayı kapalıdır ve telefon hatları da kesiktir. Yazar Paul Sheldon kırık bacakları ve çıkık omzuyla Annie'nin evinde resmen kapana kısılmış bulur kendini.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre GamesRadar'dan Megan Garside 'Baby Reindeer' ile Ölüm Kitabı (Misery) arasındaki benzerliği şu sözlerle açıkladı:
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