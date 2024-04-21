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Netflix 'Platform 2' Filminin Geleceğini Duyurunca İlkini İzleyenlerden Gelen Tepkiler Adeta Midemizi Yaktı!

Netflix 'Platform 2' Filminin Geleceğini Duyurunca İlkini İzleyenlerden Gelen Tepkiler Adeta Midemizi Yaktı!

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 16:58

2019 yılında Netflix'te gösterime giren 'Platform' filmi görsel efektleri ve benzersiz senaryosuyla izleyenlerin beğenisini toplamıştı. Ancak filmin final sahnesi izleyiciler tarafından pek tatmin edici olmamıştı. Netflix geçtiğimiz hafta Platform'un devam filminin geleceğini duyurdu. Gelin bu haberin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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2019 yılında Netflix'te gösterime giren İspanyol filmi Platform (El hoyo) izleyiciler ve eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Son yılların en iyi distopik filmler listesine giren Platform, başarılı görsel efektleriyle birçok ödül almıştı.

2019 yılında Netflix'te gösterime giren İspanyol filmi Platform (El hoyo) izleyiciler ve eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Son yılların en iyi distopik filmler listesine giren Platform, başarılı görsel efektleriyle birçok ödül almıştı.

Galder Gaztelu-Urrutia tarafından yönetilen Platform filminin başrollerinde Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor, Emilio Buale ve Alexandra Masangkay gibi isimler yer almıştı.

Galder Gaztelu-Urrutia tarafından yönetilen Platform filminin başrollerinde Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor, Emilio Buale ve Alexandra Masangkay gibi isimler yer almıştı.

Sosyal bilim kurgu ve korku türündeki bu film, hücre başına iki kişinin düştüğü "Dikey Öz Yönetim Merkezi" denilen bir kule görünümlü hapishanede kalanların sadece beslenmek için girdikleri bir mücadeleyi konu alıyor.

Sosyal bilim kurgu ve korku türündeki bu film, hücre başına iki kişinin düştüğü "Dikey Öz Yönetim Merkezi" denilen bir kule görünümlü hapishanede kalanların sadece beslenmek için girdikleri bir mücadeleyi konu alıyor.

Platformda üst kattakiler istediklerini yiyebiliyorken yemek platformu aşağıya doğru indikçe artık yemekler alt katlara ulaşıyor. Ancak herkes kendine yetenden daha fazlasını yediği için alt kattaki insanlara yeterli yemek kalmıyor.

Platformda üst kattakiler istediklerini yiyebiliyorken yemek platformu aşağıya doğru indikçe artık yemekler alt katlara ulaşıyor. Ancak herkes kendine yetenden daha fazlasını yediği için alt kattaki insanlara yeterli yemek kalmıyor.

Platform'u izleyenler çoğunlukla filmin kendilerini çok gerdiği, gerse de çok beğendikleri ancak filmin final sahnesinin kötü olduğu konusunda hemfikirdi. Hatta pek çok izleyen o dönem devam filminin gelmesi gerektiğini düşünüyordu.

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Netflix bunu göz önünde bulundurmuş olacak ki geçtiğimiz hafta Platform'un devam filminin çok yakında geleceğini duyurdu. Resmi hesaplardan devam filminden yeni fotoğraflar paylaştı.

Netflix bunu göz önünde bulundurmuş olacak ki geçtiğimiz hafta Platform'un devam filminin çok yakında geleceğini duyurdu. Resmi hesaplardan devam filminden yeni fotoğraflar paylaştı.
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Netflix’in İspanya hesabında yapılan duyuruda,

Netflix’in İspanya hesabında yapılan duyuruda,
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“Gizemli bir figür, Platform'da yeni bir yasa oluşturmayı başardı ama adalet, cehennemde gerçekten uygulanabilir mi? Öyleyse kim uygulayacak? Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği filmin başrollerinde Milena Smit ve Hovik Keuchkerian yer alıyor.” notu paylaşıldı.

Peki Platform'un devam filminin geleceğini duyanlar bu habere ne tepki verdi? Gelin hep birlikte X'ten gelen yorumlara bakalım.

Peki Platform'un devam filminin geleceğini duyanlar bu habere ne tepki verdi? Gelin hep birlikte X'ten gelen yorumlara bakalım.
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Siz Platform'un devam filminin geleceği haberine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun! Bu arada adam cidden Serkan Keskin'e benziyor ya...

Siz Platform'un devam filminin geleceği haberine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun! Bu arada adam cidden Serkan Keskin'e benziyor ya...

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