Netflix 'Platform 2' Filminin Geleceğini Duyurunca İlkini İzleyenlerden Gelen Tepkiler Adeta Midemizi Yaktı!
Netflix 'Platform 2' Filminin Geleceğini Duyurunca İlkini İzleyenlerden Gelen Tepkiler Adeta Midemizi Yaktı!
2019 yılında Netflix'te gösterime giren 'Platform' filmi görsel efektleri ve benzersiz senaryosuyla izleyenlerin beğenisini toplamıştı. Ancak filmin final sahnesi izleyiciler tarafından pek tatmin edici olmamıştı. Netflix geçtiğimiz hafta Platform'un devam filminin geleceğini duyurdu. Gelin bu haberin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2019 yılında Netflix'te gösterime giren İspanyol filmi Platform (El hoyo) izleyiciler ve eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Son yılların en iyi distopik filmler listesine giren Platform, başarılı görsel efektleriyle birçok ödül almıştı.
Galder Gaztelu-Urrutia tarafından yönetilen Platform filminin başrollerinde Iván Massagué, Antonia San Juan, Zorion Eguileor, Emilio Buale ve Alexandra Masangkay gibi isimler yer almıştı.
Sosyal bilim kurgu ve korku türündeki bu film, hücre başına iki kişinin düştüğü "Dikey Öz Yönetim Merkezi" denilen bir kule görünümlü hapishanede kalanların sadece beslenmek için girdikleri bir mücadeleyi konu alıyor.
Platformda üst kattakiler istediklerini yiyebiliyorken yemek platformu aşağıya doğru indikçe artık yemekler alt katlara ulaşıyor. Ancak herkes kendine yetenden daha fazlasını yediği için alt kattaki insanlara yeterli yemek kalmıyor.
Platform'u izleyenler çoğunlukla filmin kendilerini çok gerdiği, gerse de çok beğendikleri ancak filmin final sahnesinin kötü olduğu konusunda hemfikirdi. Hatta pek çok izleyen o dönem devam filminin gelmesi gerektiğini düşünüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Netflix bunu göz önünde bulundurmuş olacak ki geçtiğimiz hafta Platform'un devam filminin çok yakında geleceğini duyurdu. Resmi hesaplardan devam filminden yeni fotoğraflar paylaştı.
Netflix’in İspanya hesabında yapılan duyuruda,
Peki Platform'un devam filminin geleceğini duyanlar bu habere ne tepki verdi? Gelin hep birlikte X'ten gelen yorumlara bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz Platform'un devam filminin geleceği haberine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun! Bu arada adam cidden Serkan Keskin'e benziyor ya...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Beklenti çok yükseldiğinde sonu hüsran oluyor… Sakince beklemek en iyisi