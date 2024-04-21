Netflix 'Platform 2' Filminin Geleceğini Duyurunca İlkini İzleyenlerden Gelen Tepkiler Adeta Midemizi Yaktı!

2019 yılında Netflix'te gösterime giren 'Platform' filmi görsel efektleri ve benzersiz senaryosuyla izleyenlerin beğenisini toplamıştı. Ancak filmin final sahnesi izleyiciler tarafından pek tatmin edici olmamıştı. Netflix geçtiğimiz hafta Platform'un devam filminin geleceğini duyurdu. Gelin bu haberin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.