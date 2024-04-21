Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Cümle Alemi Güldüren X Kullanıcıları
Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Cümle Alemi Güldüren X Kullanıcıları
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2. Öyle demeyelim de daha komiklisi diyelim...
3. Asla asla asla!
4. Harika tespit!
5. Espriyi yapan benim kafadan...
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6. Yok artık!
8. Alemsin Prens...
9. Ne?
10. Ah Aftersun ne ettin bize...
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12. Olabilir mi?
13. Edward bunu beğendi:
14. Haftaya görüşmek üzere...
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