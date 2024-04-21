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Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Cümle Alemi Güldüren X Kullanıcıları

Birbirinden Komik Dizi ve Film Tweetleri Paylaşarak Cümle Alemi Güldüren X Kullanıcıları

Twitter dizi film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 15:01

Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada Twitter yani X aleminde birbirinden eğlenceli ve komik dizi-sinema paylaşımları yapıldı. Gelin hep birlikte o tweetlere göz atalım.

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1. Başlıyoruz!

2. Öyle demeyelim de daha komiklisi diyelim...

2. Öyle demeyelim de daha komiklisi diyelim...
twitter.com

3. Asla asla asla!

3. Asla asla asla!
twitter.com

4. Harika tespit!

4. Harika tespit!
twitter.com

5. Espriyi yapan benim kafadan...

5. Espriyi yapan benim kafadan...
twitter.com
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6. Yok artık!

6. Yok artık!
twitter.com

7. İmza kaşe mühür...

8. Alemsin Prens...

8. Alemsin Prens...
twitter.com

9. Ne?

9. Ne?
twitter.com

10. Ah Aftersun ne ettin bize...

10. Ah Aftersun ne ettin bize...
twitter.com
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11. Üzdü...

12. Olabilir mi?

12. Olabilir mi?
twitter.com

13. Edward bunu beğendi:

13. Edward bunu beğendi:
twitter.com

14. Haftaya görüşmek üzere...

14. Haftaya görüşmek üzere...
twitter.com

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