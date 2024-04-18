Gabriel García Márquez'in Yüzyıllık Yalnızlık Romanından Uyarlanan Dizinin Fragmanı İzleyende Heyecan Yarattı

Gabriel García Márquez'in 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanı dizi olarak ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanacak dizinin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Gelin dizinin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.