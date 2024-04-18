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Gabriel García Márquez'in Yüzyıllık Yalnızlık Romanından Uyarlanan Dizinin Fragmanı İzleyende Heyecan Yarattı

Gabriel García Márquez'in Yüzyıllık Yalnızlık Romanından Uyarlanan Dizinin Fragmanı İzleyende Heyecan Yarattı

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 13:12

Gabriel García Márquez'in 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanı dizi olarak ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor. Netflix'te yayınlanacak dizinin ilk fragmanı geçtiğimiz saatlerde yayınlandı. Gelin dizinin ayrıntılarına ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Gabriel García Márquez'in en çok okunan ve sevilen kitaplarından biri olan 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanı 1967 yılında basılmış ve tüm dünyada milyonlarca satmıştı.

Gabriel García Márquez'in en çok okunan ve sevilen kitaplarından biri olan 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanı 1967 yılında basılmış ve tüm dünyada milyonlarca satmıştı.

Kitap, José Arcadio Buendía’nın gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adından bir kasaba kurması ve Buendia ailesinin yedi nesle yayılan hikayesini anlatıyor.

Kitap, José Arcadio Buendía’nın gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adından bir kasaba kurması ve Buendia ailesinin yedi nesle yayılan hikayesini anlatıyor.

Netflix 2019 yılında romanın bir dizi olarak ekranlara gelme projesi olduğunu duyurmuştu. Ve nihayet dizi hakkında yeni bir haber geldi. Netflix, İspanyolca dilindeki Kolombiya yapımı 'One Hundred Years of Solitude' dizisinden ilk fragmanı paylaştı.

Dizinin yapımcıları arasında yazarın oğulları Rodrigo Garcia ve Gonzalo García Barcha yer alırken, oyuncu kadrosunda Claudio Cataño, Jerónimo Barón, Marco González, Leonardo Soto, Susana Morales, Ella Becerra, Carlos Suaréz, Moreno Borja, Santiago Vásquez gibi oyuncular bulunuyor.

Dizinin yapımcıları arasında yazarın oğulları Rodrigo Garcia ve Gonzalo García Barcha yer alırken, oyuncu kadrosunda Claudio Cataño, Jerónimo Barón, Marco González, Leonardo Soto, Susana Morales, Ella Becerra, Carlos Suaréz, Moreno Borja, Santiago Vásquez gibi oyuncular bulunuyor.

Çok okunan 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanının hayranlarını bu dizi haberi çok sevindirdi. Gelin 16 bölümden oluşan bu dizinin fragmanına gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Çok okunan 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanının hayranlarını bu dizi haberi çok sevindirdi. Gelin 16 bölümden oluşan bu dizinin fragmanına gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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