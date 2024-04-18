Gabriel García Márquez'in Yüzyıllık Yalnızlık Romanından Uyarlanan Dizinin Fragmanı İzleyende Heyecan Yarattı
Gabriel García Márquez'in Yüzyıllık Yalnızlık Romanından Uyarlanan Dizinin Fragmanı İzleyende Heyecan Yarattı
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Gabriel García Márquez'in en çok okunan ve sevilen kitaplarından biri olan 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanı 1967 yılında basılmış ve tüm dünyada milyonlarca satmıştı.
Kitap, José Arcadio Buendía’nın gördüğü bir düş sonrası nehir kenarında Macondo adından bir kasaba kurması ve Buendia ailesinin yedi nesle yayılan hikayesini anlatıyor.
Dizinin yapımcıları arasında yazarın oğulları Rodrigo Garcia ve Gonzalo García Barcha yer alırken, oyuncu kadrosunda Claudio Cataño, Jerónimo Barón, Marco González, Leonardo Soto, Susana Morales, Ella Becerra, Carlos Suaréz, Moreno Borja, Santiago Vásquez gibi oyuncular bulunuyor.
Çok okunan 'Yüzyıllık Yalnızlık' romanının hayranlarını bu dizi haberi çok sevindirdi. Gelin 16 bölümden oluşan bu dizinin fragmanına gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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