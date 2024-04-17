Netflix'in Hit Dizisi Wednesday'in İkinci Sezonuna Sürpriz Bir Usta Oyuncu Dahil Oldu
Netflix'in Hit Dizisi Wednesday'in İkinci Sezonuna Sürpriz Bir Usta Oyuncu Dahil Oldu
Netflix'in hit dizisi Wednesday'in ikinci sezonu hayranlar tarafından heyecanla bekleniyor. Önümüzdeki aylarda çekimlerin başlayacağı dizinin kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Diziye Hollywood'un usta oyuncularından biri dahil oldu. Detaylar içerikte!
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2022 yılında Netflix'te yayınlanan 'Wednesday' dizisi tüm zamanların en çok izlenen ve beğenilen yapımları arasına girmişti. Alfred Gough ve Miles Millar'ın yarattığı dizide son yılların gözde oyuncusu Jenna Ortega başrolde yer almıştı.
Dizide Ortega'ya Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Fred Armisen ve Christina Ricci gibi usta oyuncular eşlik etmişti.
8 bölümden oluşan bu korku dolu komedide zeki ama bir o kadar da alaycı olan Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'nde bir yandan yeni dostlar ve düşmanlar edinirken diğer yandan işlenen cinayetleri araştırmasını heyecanla izlemiştik.
Dizi Netflix'te adeta bir hit haline gelmiş ve hatta 12 dalda Emmy'ye aday gösterilmiş ve bunlardan 4'ünü kazanmıştı. Dizinin hayranları da ikinci sezonun ne zaman geleceğini dört gözle bekler olmuştu.
Ancak 2023 Hollywood grevleri yüzünden çekimleri askıya alınmıştı. Son aşamada Wednesday'in ikinci sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlanması planlanıyor. Ve ve yeni sezona dahil olan isimler bir bir ortaya çıkıyor.
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Variety'nin haberine göre ünlü oyuncu Steve Buscemi, dizinin ikinci sezon kadrosuna katıldı. Kesin bir bilgi olmasa da Buscemi'nin Nevermore Akademisi'nin yeni müdürünü oynayacağı iddiaları ortalıkta dolaşıyor.
Ne diyelim nörotik karakterleri oynamasıyla ünlü Steve Buscemi gibi usta bir aktörü Wednesday'de izlemek harika olacak! Rezervuar Köpekleri, Fargo ve The Sopranos gibi muhteşem ötesi yapımlarda oynayan ünlü oyuncunun bu diziye de damga vuracağını şimdiden söyleyebiliriz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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ben de bahşişe inanmıyorum