Sherlock'un Yaratıcısı Film Çekmek İstediğini Söyleyince Gözler Benedict Cumberbatch'e Çevrildi
Sherlock'un Yaratıcısı Film Çekmek İstediğini Söyleyince Gözler Benedict Cumberbatch'e Çevrildi
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Bugüne kadar pek çok Sherlock Holmes filmi ve dizisi çekildi ancak aralarından en çok beğenilen, ekrana gelmesi iple çekilen 2010-2017 yılları arasında yayınlanan 'Sherlock' dizisi oldu.
Her bir sahnesi bir film uzunluğunda üç bölümden oluşan dizi dört sezon boyunca yayınlandı ve bir seferinde de yılbaşı özel bölümüyle seyircisiyle buluştu. Sherlock 2017 yılında final yaptı ancak dizinin hayranları hiçbir zaman beşinci sezondan beklentisini kesmedi.
Aradan yedi yıl geçmesine rağmen hayranlar ne zaman Benedict Cumberbatch'in yeni bir projede yer aldığı haberini görse sitemlerini dile getirmekten geri durmadı. Serinin hayranları hatırlar Cumberbatch 'Aileme vakit ayırmak istiyorum'' diyerek yeni sezonun olmayacağını söylemiş ve herkesi üzmüştü.
Ancak ünlü oyuncu o yıldan bu yıla Avengers serisi, Brexit, 1917, Doctor Strange, The Wonderful Story of Henry Sugar ve Spider-Man: No Way Home gibi başarılı filmlerde rol almıştı. Kısacası hayranlarını kandırmış desek yeridir. Ancak umutlar yine de tam tükenmiş değil...
Sherlock'un ortak yaratıcılarından biri olan ve aynı zamanda dizide Sherlock'un abisi Mycroft Holmes karakterine hayat veren Mark Gatiss, Londra'da düzenlenen 2024 Olivier Ödülleri'nde Deadline'a konuştu.
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Sıkı bir Sherlock hayranı olarak ben de diziyi ya da bir filmi merakla bekliyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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