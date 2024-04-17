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Kristen Stewart'ın Başrolde Olduğu ‘Love Lies Bleeding’in Galasına Polisler Müdahale Etmek Zorunda Kaldı

Kristen Stewart'ın Başrolde Olduğu ‘Love Lies Bleeding’in Galasına Polisler Müdahale Etmek Zorunda Kaldı

Belçika film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 11:59

Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu A24 yapımı 'Love Lies Bleeding'in Belçika'daki galasına protestolar damga vurdu. Eşcinsel romantizm sahnelerinin gösterildiği sırada protestocular homofobik tezahüratlar yaptılar. Polis olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Detaylar içerikte!

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Rose Glass tarafından yönetilen ve başrollerinde Kristen Stewart, Katy O'Brian, Jena Malone, Anna Baryshnikov, Dave Franco ve Ed Harris'in yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filmi 8 Mart tarihinde ABD'de vizyona girdi.

Rose Glass tarafından yönetilen ve başrollerinde Kristen Stewart, Katy O'Brian, Jena Malone, Anna Baryshnikov, Dave Franco ve Ed Harris'in yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filmi 8 Mart tarihinde ABD'de vizyona girdi.

1980'li yıllarda geçen romantik gerilim filmi, bir suç ailesine mensup bir spor yöneticisi ile hırslı bir vücut geliştirmecinin arasındaki karmaşık ilişkiyi ekranlara getiriyor.

1980'li yıllarda geçen romantik gerilim filmi, bir suç ailesine mensup bir spor yöneticisi ile hırslı bir vücut geliştirmecinin arasındaki karmaşık ilişkiyi ekranlara getiriyor.

Film her ne kadar eleştirmenlerin ve izleyenlerin beğenisini kazansa da geçtiğimiz cumartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen galasında olaylı protestolarla karşılaştı.

Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu A24 yapımı 'Love Lies Bleeding'in galasına 1400 kişi katıldı. Filmin gösteriminin gerçekleştiği salonda homofobik ve kadın düşmanı yorumlar ayyuka çıktı.

Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu A24 yapımı 'Love Lies Bleeding'in galasına 1400 kişi katıldı. Filmin gösteriminin gerçekleştiği salonda homofobik ve kadın düşmanı yorumlar ayyuka çıktı.

Filmin gösteriminin gerçekleştiği sırada eşcinsel romantizm sahneleri homofobik tezahürat ve yuhalamalara sahne oldu. Bunun aksine cinsel zorlama içeren bir sahneyse protestocular tarafından alkışlandı.

Filmin gösteriminin gerçekleştiği sırada eşcinsel romantizm sahneleri homofobik tezahürat ve yuhalamalara sahne oldu. Bunun aksine cinsel zorlama içeren bir sahneyse protestocular tarafından alkışlandı.
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Protestoların yükseldiği, birçok kadın izleyicinin salonu terk ettiği ve fiziksel şiddet olaylarının yükseldiği galadaki kaos ortamına polisler müdahale etmek zorunda kaldı.

Protestoların yükseldiği, birçok kadın izleyicinin salonu terk ettiği ve fiziksel şiddet olaylarının yükseldiği galadaki kaos ortamına polisler müdahale etmek zorunda kaldı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre galaya katılan izleyicilerden biri Variety'e yaptığı açıklamada,

Independent Türkçe'de yer alan habere göre galaya katılan izleyicilerden biri Variety'e yaptığı açıklamada,

'Olaylar kontrolden çıktı. Hayatımızdan endişe ettik. Çok korkunç ve travmatik şeyler yaşandı. Homofobik tezahürat ve yuhalamalar çok ürkütücüydü' sözlerini dile getirdi.

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