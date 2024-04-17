Kristen Stewart'ın Başrolde Olduğu ‘Love Lies Bleeding’in Galasına Polisler Müdahale Etmek Zorunda Kaldı
Kristen Stewart'ın Başrolde Olduğu ‘Love Lies Bleeding’in Galasına Polisler Müdahale Etmek Zorunda Kaldı
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Rose Glass tarafından yönetilen ve başrollerinde Kristen Stewart, Katy O'Brian, Jena Malone, Anna Baryshnikov, Dave Franco ve Ed Harris'in yer aldığı 'Love Lies Bleeding' filmi 8 Mart tarihinde ABD'de vizyona girdi.
1980'li yıllarda geçen romantik gerilim filmi, bir suç ailesine mensup bir spor yöneticisi ile hırslı bir vücut geliştirmecinin arasındaki karmaşık ilişkiyi ekranlara getiriyor.
Film her ne kadar eleştirmenlerin ve izleyenlerin beğenisini kazansa da geçtiğimiz cumartesi günü Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen galasında olaylı protestolarla karşılaştı.
Kristen Stewart'ın başrolünde olduğu A24 yapımı 'Love Lies Bleeding'in galasına 1400 kişi katıldı. Filmin gösteriminin gerçekleştiği salonda homofobik ve kadın düşmanı yorumlar ayyuka çıktı.
Filmin gösteriminin gerçekleştiği sırada eşcinsel romantizm sahneleri homofobik tezahürat ve yuhalamalara sahne oldu. Bunun aksine cinsel zorlama içeren bir sahneyse protestocular tarafından alkışlandı.
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Protestoların yükseldiği, birçok kadın izleyicinin salonu terk ettiği ve fiziksel şiddet olaylarının yükseldiği galadaki kaos ortamına polisler müdahale etmek zorunda kaldı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre galaya katılan izleyicilerden biri Variety'e yaptığı açıklamada,
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