İtalyan Dizisinde Rol Alan Can Yaman'ın Tek Harekette Ata Bindiği Anlara Beğeni Yağdı!
İtalyan Dizisinde Rol Alan Can Yaman'ın Tek Harekette Ata Bindiği Anlara Beğeni Yağdı!
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Dünyaca ünlü oyuncu Can Yaman, Gönül İşleri, İnadına Aşk, Erkenci Kuş ve Bay Yanlış gibi yapımlarla Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Ünlü oyuncu başarısını Türkiye sınırlarından dışarıya taşımış ve İtalya'da dizi sektörünün aranılan isimlerinden biri olmuştu. 2021 yılında 'Che Dio ci Aiuti' adlı yapımda konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra oyunculuğuyla çok dikkat çekmişti.
Can Yaman şimdilerde 'Sandokan' dizisiyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin çekimleri 22 Nisan tarihinde İtalya'da başlayacak.
Hatırlarsanız ünlü oyuncu bu dizi için sıkı bir kampa girmişti. Sıkı bir diyet ve antrenmanla 10 kilo zayıflamıştı. Hatta dövüş, kılıç ve dans dersleri almıştı.
2025 yılında yayınlanması planlanan dizide Can Yaman, başrolde yer alıyor. Jan Maria Michelini’nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Yaman'a Alessandro Preziosi ve Samuel Kay eşlik ediyor.
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Dizi, arkadaşı Yanez ve mürettebatıyla birlikte Mompracem adasından İngiliz kuvvetlerine saldıran Malezyalı bir korsan olan Sandokan'ın maceralarını ve İngiliz-İtalyan aristokrat Leydi Marianna Guillonk'a aşık olmasını konu alıyor.
Can Yaman bugün diziye nasıl hazırlandığına dair Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yaman'ın paylaşımında ata bindiği görüntüler yer alıyor. Paylaşıma oyuncunun İtalyan hayranlarından adeta beğeni yağdı.
Yaman'ın söz konusu paylaşımını buradan izleyebilirsiniz:
Siz Can Yaman'ın İtalya'daki dizi kariyeri ve Sandokan dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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