Kavgada Bile Söylenmez! Sylvester Stallone'un Dizi Setindeki Oyunculara Ettiği Hakaretler İfşa Edildi
Kavgada Bile Söylenmez! Sylvester Stallone'un Dizi Setindeki Oyunculara Ettiği Hakaretler İfşa Edildi
Paramount+ dizisi 'Tulsa King'de başrolü canlandıran ünlü oyuncu Sylvester Stallone, dizi setinde toksik davranışları sebebiyle çalışanların işten ayrılmasına neden oldu. Detaylar içerikte!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hepimizin hafızasına Rambo olarak kazınan ve sayısız yapımda rol alan Hollywood oyuncusu Sylvester Stallone, ilk sezonu 2022 yılında gösterime giren 'Tulsa King' dizisinin ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Taylor Sheridan tarafından yaratılan Paramount+ dizisi 'Tulsa King'de Sylvester Stallone, hapisten yeni çıkan ve bir suç örgütü kurmaya başladığı Tulsa, Oklahoma'ya gönderilen mafya babası Dwight "General" Manfredi'yi canlandırıyor.
İkinci sezonun çekimleri Atlanta'da devam ederken Sylvester Stallone'un setteki tavırları sinema ve magazin dünyasına bomba gibi düştü. Zira 77 yaşındaki ünlü oyuncu dizideki tavırları yüzünden 'toksik ortam' yaratmakla suçlanıyor.
Variety'de yer alan bir habere göre dizinin oyuncu seçimlerinden sorumlu direktör olan Rose Locke diziden aniden ayrılma kararı aldı. Dizi senaristi Julie Benson X'te yaptığı paylaşımda Locke'un ayrılma nedeninin Sylvester Stallone'un olduğunu öne sürdü.
Benson paylaşımında "Cast sorumlumuz çok iğrendiği için işi bıraktı. Artık çalışmak istemiyor. Sylvester Stallone siz kendinizi nasıl savunacaksınız efendim? Hayal kırıklığının ötesindeyim, çok öfkeliyim." sözlerini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Senarist yaptığı paylaşıma bir Facebook mesajının ekran görüntüsünü de dahil etmişti. O mesajlaşmalarda Stallone'un sette dizi yönetmenine kendisiyle aynı sahnede yer alan figüranlara "Bunlar lanet ve çirkin figüranlar. Bunlar yerine benim etrafıma güzel genç kızlar getirin" dediği iddia ediliyor.
Stallone'un ayrıca figüranlara 'şişko ve yağ tulumu' dediği ve yönetmenle birlikte onlarla dalga geçtiği dedikoduları dolaşıyor. Siz ilk defa bir dizide başrolü canlandıran ünlü oyuncunun bu tavırlarına ne diyorsunuz? Buyrun yorumlara...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda