'Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk' Filmi Dünya Çapındaki Gişelerin Altını Üstüne Getirdi
'Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk' Filmi Dünya Çapındaki Gişelerin Altını Üstüne Getirdi
Son zamanların en dikkat çeken filmi 'Godzilla x Kong: The New Empire' 29 Mart günü ABD'de, 5 Nisan günü ise Türkiye'de vizyona girdi. Efsanevi yaratıklar olan Godzilla ve Kong'u bir araya getiren film eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alsa da başarısını gişede belli etti. Gelin bu içerikte filmin ayrıntılarına ve gişe hasılatı haberine hep birlikte bakalım.
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Adam Wingard tarafından yönetilen ve 2021 yapımı 'Godzilla vs. Kong'un devamı niteliğinde olan 'Godzilla x Kong: The New Empire' mart ayının sonunda ABD'de, 5 Nisan'da ise Türkiye'de vizyona girdi.
MonsterVerse serisinin beşinci filmi olan 'Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk' Godzilla serisinin 38. filmiyken King Kong serisinin 13. filmi olarak karşımıza çıkıyor.
Filmin başrollerinde Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle, Alex Ferns ve Fala Chen başrol alıyor. Hall, Henry ve Hottle'ı bir önceki filmdeki rollerini yeniden canlandırırken izliyoruz.
Film, iki antik dev olan Godzilla ve Kong'un, insanlar onların iç içe geçmiş kökenlerini ve Kafatası Adası'nın gizemleriyle olan bağlantılarını çözerken destansı bir savaşta çarpışmasını konu alıyor.
Film, eleştirmenlerden karışık eleştiriler aldı. Bazıları onu 2023 yılında vizyona giren Godzilla Minus One ile olumsuz bir şekilde kıyasladı. Variety'den Owen Gleiberman, filmi vasat buldu ve bir süper kahraman filmine benzetti.
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Bazıları Godzilla ve Kong'un yan yana gelmesinden hoşlanmadı. IndieWire için yazan David Ehrlich, filme "on yaşındakileri izlemeye teşvik etmek için yapılmış" yorumu yaptı. Ancak gişe hasılatlarına bakınca durum tam aksini gösteriyor.
Independent Türkçe'nin haberine göre Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk eleştirmenler tarafından yerden yere vurulsa da filmin üreticisi ve dağıtıcısı olan Legendary ve Warner Bros şirketlerini şaşkına uğratarak ABD'de ilk hafta 80 milyon dolar hasılat elde etti.
Vizyona girdiği 10. gün itibariyle ise dünya çapında 361,1 milyon dolarlık hasılat kazandı. Pek çok ülkenin gişe listesinde zirvede kaldı. Legendary yetkilileri bunu heyecan verici bulurken Godzilla ve Kong'un nasıl ilerleyeceğini şimdiden merakla bekliyorlar.
Gişe uzmanları ise 'Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk' filminin dünya çapında 500 milyon dolardan fazla kazanç elde edeceğini tahmin ediyorlar. Zira film hem serinin çekirdek hayranlarına hitap ederken aynı zamanda yeni genç kuşakları da kendine çekiyor.
Peki siz 'Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk' filmini izlediniz mi? İzlediyseniz nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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