'Godzilla ve Kong: Yeni İmparatorluk' Filmi Dünya Çapındaki Gişelerin Altını Üstüne Getirdi

Son zamanların en dikkat çeken filmi 'Godzilla x Kong: The New Empire' 29 Mart günü ABD'de, 5 Nisan günü ise Türkiye'de vizyona girdi. Efsanevi yaratıklar olan Godzilla ve Kong'u bir araya getiren film eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alsa da başarısını gişede belli etti. Gelin bu içerikte filmin ayrıntılarına ve gişe hasılatı haberine hep birlikte bakalım.