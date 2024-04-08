Colin Farrell'in Başrolde Olduğu Dedektif Dizisi 'Sugar'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Colin Farrell'in başrolde olduğu Apple TV+ dizisi 'Sugar' 5 Nisan günü yayınlandı. Sadece ilk iki bölümü yayınlanan dizi izleyenler tarafından çok beğenildi. Farrell'in dedektif Sugar rolünü canlandırdığı dizinin ayrıntılarına ve gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.