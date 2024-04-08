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Colin Farrell'in Başrolde Olduğu Dedektif Dizisi 'Sugar'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Colin Farrell'in Başrolde Olduğu Dedektif Dizisi 'Sugar'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 21:18

Colin Farrell'in başrolde olduğu Apple TV+ dizisi 'Sugar' 5 Nisan günü yayınlandı. Sadece ilk iki bölümü yayınlanan dizi izleyenler tarafından çok beğenildi. Farrell'in dedektif Sugar rolünü canlandırdığı dizinin ayrıntılarına ve gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.

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Mark Protosevich tarafından yaratılan ve Fernando Meirelles'in yönettiği Amerikan drama televizyon dizisi 'Sugar', 5 Nisan günü Apple TV+'ta gösterime girdi.

Mark Protosevich tarafından yaratılan ve Fernando Meirelles'in yönettiği Amerikan drama televizyon dizisi 'Sugar', 5 Nisan günü Apple TV+'ta gösterime girdi.

Dizinin başrollerinde herkesin severek izlediği ünlü oyuncu Colin Farrell yer alıyor. Farrell'e Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan, Dennis Boutsikaris ve Nate Corddry gibi isimler eşlik ediyor.

Dizinin başrollerinde herkesin severek izlediği ünlü oyuncu Colin Farrell yer alıyor. Farrell'e Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan, Dennis Boutsikaris ve Nate Corddry gibi isimler eşlik ediyor.

Dizide Colin Farrell'i John Sugar rolünde izliyoruz. John Sugar, Jonathan Siegel'in torunu Olivia'nın ortadan kaybolmasını araştırmak için işe alınan özel bir dedektiftir.

Dizide Colin Farrell'i John Sugar rolünde izliyoruz. John Sugar, Jonathan Siegel'in torunu Olivia'nın ortadan kaybolmasını araştırmak için işe alınan özel bir dedektiftir.

Sugar, Siegel'in ailesini araştırır ve Olivia'nın babası ve üvey erkek kardeşinin neden Sugar'ın kendisi hakkında bu kadar şüphelendiği konusunda şüphelenir.

Sugar, Siegel'in ailesini araştırır ve Olivia'nın babası ve üvey erkek kardeşinin neden Sugar'ın kendisi hakkında bu kadar şüphelendiği konusunda şüphelenir.

8 bölümlük Sugar'ın henüz iki bölümü yayınlandı ancak izleyenler tarafından çok beğenildi. Rotten Tomatoes'taki 53 eleştirmenin % 81'i diziye olumlu bir incelemede bulundu.

8 bölümlük Sugar'ın henüz iki bölümü yayınlandı ancak izleyenler tarafından çok beğenildi. Rotten Tomatoes'taki 53 eleştirmenin % 81'i diziye olumlu bir incelemede bulundu.
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Rotten Tomatoes eleştirmenleri ise Sugar dizisi hakkındaki ortak düşüncelerini açıkladı:

Rotten Tomatoes eleştirmenleri ise Sugar dizisi hakkındaki ortak düşüncelerini açıkladı:

'Klasik geleneğe batmış modern bir noir havasında olan Sugar, tarzıyla uyumlu olmak için daha güçlü ipuçları kullanabilir, ancak Colin Farrell'in havalı performansı işleri epey bir zorluyor.'

Peki eleştirmenlerin Colin Farrell'in deyim yerindeyse döktürdüğünü dile getirdiği Sugar dizisini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bi' göz atalım.

Peki eleştirmenlerin Colin Farrell'in deyim yerindeyse döktürdüğünü dile getirdiği Sugar dizisini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bi' göz atalım.

"Sugar'daki Colin Farrell beni yeniden 20 yaşında bir aptal gibi hissettirdi."

"Sugar'daki Colin Farrell beni yeniden 20 yaşında bir aptal gibi hissettirdi."
twitter.com

"Colin Farrell yaşayan en iyi aktör ve Apple TV'deki Sugar benim yeni favori programım"

"Colin Farrell yaşayan en iyi aktör ve Apple TV'deki Sugar benim yeni favori programım"
twitter.com
twitter.com
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"AppleTV'deki Sugar harika bir dizi. Ayrıca dizide rahatsız edici bir şey var ve bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Üstelik Colin Farrell kaliteli bir şarap gibi yıllanıyor. Gidin izleyin"

"AppleTV'deki Sugar harika bir dizi. Ayrıca dizide rahatsız edici bir şey var ve bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Üstelik Colin Farrell kaliteli bir şarap gibi yıllanıyor. Gidin izleyin"
twitter.com
twitter.com

"İyi! İlk iki bölüm hem çok ilginç hem de sürükleyiciydi ve Colin Farrell, John Sugar rolünde muhteşem! Kesinlikle bana The Batman Vibes'ı veriyor!"

"İyi! İlk iki bölüm hem çok ilginç hem de sürükleyiciydi ve Colin Farrell, John Sugar rolünde muhteşem! Kesinlikle bana The Batman Vibes'ı veriyor!"
twitter.com
twitter.com

"Sugar'ın ilk bölümü büyüleyici. Bu bir TV dizisi ama üzerinde gerçekten çok çalışıldı ve iyi yönetildi (Fernando Meirelles tarafından). Colin Farrell elbette harika. En hafif tabirle bu kalitede bir diziyi pek sık izlemiyorum."

"Sugar'ın ilk bölümü büyüleyici. Bu bir TV dizisi ama üzerinde gerçekten çok çalışıldı ve iyi yönetildi (Fernando Meirelles tarafından). Colin Farrell elbette harika. En hafif tabirle bu kalitede bir diziyi pek sık izlemiyorum."
twitter.com
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twitter.com
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Siz Colin Farrell'in başrolde olduğu Sugar dizisini izlediniz mi? Yorumlara buyrun!

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