Colin Farrell'in Başrolde Olduğu Dedektif Dizisi 'Sugar'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Colin Farrell'in Başrolde Olduğu Dedektif Dizisi 'Sugar'ı İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
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Mark Protosevich tarafından yaratılan ve Fernando Meirelles'in yönettiği Amerikan drama televizyon dizisi 'Sugar', 5 Nisan günü Apple TV+'ta gösterime girdi.
Dizinin başrollerinde herkesin severek izlediği ünlü oyuncu Colin Farrell yer alıyor. Farrell'e Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan, Dennis Boutsikaris ve Nate Corddry gibi isimler eşlik ediyor.
Dizide Colin Farrell'i John Sugar rolünde izliyoruz. John Sugar, Jonathan Siegel'in torunu Olivia'nın ortadan kaybolmasını araştırmak için işe alınan özel bir dedektiftir.
Sugar, Siegel'in ailesini araştırır ve Olivia'nın babası ve üvey erkek kardeşinin neden Sugar'ın kendisi hakkında bu kadar şüphelendiği konusunda şüphelenir.
8 bölümlük Sugar'ın henüz iki bölümü yayınlandı ancak izleyenler tarafından çok beğenildi. Rotten Tomatoes'taki 53 eleştirmenin % 81'i diziye olumlu bir incelemede bulundu.
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Rotten Tomatoes eleştirmenleri ise Sugar dizisi hakkındaki ortak düşüncelerini açıkladı:
Peki eleştirmenlerin Colin Farrell'in deyim yerindeyse döktürdüğünü dile getirdiği Sugar dizisini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte yorumlara bi' göz atalım.
"Sugar'daki Colin Farrell beni yeniden 20 yaşında bir aptal gibi hissettirdi."
"Colin Farrell yaşayan en iyi aktör ve Apple TV'deki Sugar benim yeni favori programım"
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"AppleTV'deki Sugar harika bir dizi. Ayrıca dizide rahatsız edici bir şey var ve bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Üstelik Colin Farrell kaliteli bir şarap gibi yıllanıyor. Gidin izleyin"
"İyi! İlk iki bölüm hem çok ilginç hem de sürükleyiciydi ve Colin Farrell, John Sugar rolünde muhteşem! Kesinlikle bana The Batman Vibes'ı veriyor!"
"Sugar'ın ilk bölümü büyüleyici. Bu bir TV dizisi ama üzerinde gerçekten çok çalışıldı ve iyi yönetildi (Fernando Meirelles tarafından). Colin Farrell elbette harika. En hafif tabirle bu kalitede bir diziyi pek sık izlemiyorum."
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