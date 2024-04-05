Seksi Rahip Andrew Scott'ın Başrolde Olduğu Netflix Dizisi 'Ripley'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

'1955'te yazılan roman dizinin siyah-beyaz estetiğine ilham verdi. O tarihlerde filmler de zaten siyah-beyaz. Eğer kitabın yazarı Patricia bu hikayenin bir film olacağını hayal etseydi siyah-beyaz hayal ederdi. Ayrıca onun yazdığı hikaye ve benim anlattığım hikaye tekinsiz ve çok karanlık. Bu hikayenin parlak mavi bir gökyüzü altında, renkli kıyafetli insanlarla ve güneşli bir İtalya ortamında çekilmesini hayal edemezdim' dedi.