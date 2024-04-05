Seksi Rahip Andrew Scott'ın Başrolde Olduğu Netflix Dizisi 'Ripley'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Seksi Rahip Andrew Scott'ın Başrolde Olduğu Netflix Dizisi 'Ripley'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
All of Us Strangers'ın yıldızı ve Fleabag'in 'seksi rahip'i Andrew Scott'ın başrolde olduğu Netflix dizisi 'Ripley' 4 Nisan'da gösterime girdi. Merakla beklenen dizinin ayrıntılarına, neden siyah-beyaz çekildiğine ve izleyicilerden gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.
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Netflix'in heyecanla beklenen yeni dizisi Ripley, dün dijital platformda yerini aldı. Dizinin başrolünde All of Us Strangers'ın ödüllü yıldızı ve Fleabag'in "seksi rahip"i Andrew Scott yer alıyor.
8 bölümlük Ripley'de Scott'a Johnny Flynn, Dakota Fanning, Vittorio Viviani, Bokeem Woodbine ve Eliot Sumner gibi oyuncular eşlik ediyor.
Dizinin konusu da oldukça merak uyandırıcı. 1960'larda New York'ta yaşayan Tom Ripley, zengin bir adam tarafından asi oğlunu İtalya'dan eve dönmeye ikna etmek için işe alınır. Ancak Tom'un Dickie Greenleaf'ın yurtdışındaki sakin hayatına girişi "karmaşık bir aldatma, dolandırıcılık ve cinayete" dönüşür.
Yönetmen Anthony Minghella'nın 1999 yılında vizyona giren Yetenekli Bay Ripley, sinema dünyasında çok bilinse de bu Netflix dizisi Patricia Highsmith'in 1955 tarihli romanından uyarlandı.
İzleyenlerin merak ettiği konu ise dizinin neden siyah-beyaz çekildiği oldu. Independent Türkçe'nin haberine göre dizinin 71 yaşındaki senaristi Steven Zaillian bunun nedenini açıkladı.
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Ripley'in senaristi Zaillian yaptığı açıklamada,
Peki Ripley'i izleyenlerden ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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16. Siz Ripley'i izlediniz mi? 1999 yapımı filmden daha mı iyi? Yorumlara buyrun!
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