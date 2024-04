Seksi Rahip Andrew Scott'ın Başrolde Olduğu Netflix Dizisi 'Ripley'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

All of Us Strangers'ın yıldızı ve Fleabag'in 'seksi rahip'i Andrew Scott'ın başrolde olduğu Netflix dizisi 'Ripley' 4 Nisan'da gösterime girdi. Merakla beklenen dizinin ayrıntılarına, neden siyah-beyaz çekildiğine ve izleyicilerden gelen tepkilere gelin hep birlikte bakalım.