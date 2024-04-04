Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Türk Oyuncunun Firavun Rolünde Oynadığı Netflix Mini Dizisi 'Ahit: Musa'nın Hikayesi'ne Gelen Tepkiler

Türk Oyuncunun Firavun Rolünde Oynadığı Netflix Mini Dizisi 'Ahit: Musa'nın Hikayesi'ne Gelen Tepkiler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 11:21

Netflix'in yeni mini dizisi Ahit: Musa'nın Hikayesi (Testament: The Story of Moses), dijital platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. Küresel listelerde ilk 10'a giren dizi şu sıralar Netflix Türkiye'de birinciliğe yerleşti. Başrolünde Türk asıllı Alman oyuncu Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı ve Musa'nın prenslikten peygamberliğe geçişini tarihi bir belgesel atmosferinde anlatan bu dizinin ayrıntılarına ve izleyicilerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Netflix'in yeni mini dizisi Ahit: Musa'nın Hikayesi (Testament: The Story of Moses) şu sıralar dijital platformun en çok izlenen yapımları arasında. Netflix'in küresel listesinde ilk 10'a giren dizi, 3 Cisim Problemi'ni geride bırakarak Türkiye'de ilk sıraya oturmayı başardı.

Netflix'in yeni mini dizisi Ahit: Musa'nın Hikayesi (Testament: The Story of Moses) şu sıralar dijital platformun en çok izlenen yapımları arasında. Netflix'in küresel listesinde ilk 10'a giren dizi, 3 Cisim Problemi'ni geride bırakarak Türkiye'de ilk sıraya oturmayı başardı.

27 Mart'ta gösterime giren dizi 3 bölümden oluşuyor. Adından da anlaşılacağı üzere Musa'nın hayatını konu alan dizi, onun İbranilerin peygamberi ve kurtarıcısına dönüşmesini konu alıyor.

27 Mart'ta gösterime giren dizi 3 bölümden oluşuyor. Adından da anlaşılacağı üzere Musa'nın hayatını konu alan dizi, onun İbranilerin peygamberi ve kurtarıcısına dönüşmesini konu alıyor.

Nil kıyılarından Sina Dağı'na ve Kızıldeniz'e uzanan bu Ahit'te Musa'nın kişisel kefaret yolculuğu uzmanlarla yapılan röportajlar ile belgesel tadında ele alınıyor.

Nil kıyılarından Sina Dağı'na ve Kızıldeniz'e uzanan bu Ahit'te Musa'nın kişisel kefaret yolculuğu uzmanlarla yapılan röportajlar ile belgesel tadında ele alınıyor.

Yönetmen koltuğunda Benjamin Ross'un olduğu bu mini dizinin oyuncu kadrosunda Türk asıllı Alman aktör Mehmet Kurtuluş firavun rolünde oynarken Avi Azulay da Musa rolünde. Onlara Dominique Tipper ve Sami Fekkak eşlik ediyor.

Yönetmen koltuğunda Benjamin Ross'un olduğu bu mini dizinin oyuncu kadrosunda Türk asıllı Alman aktör Mehmet Kurtuluş firavun rolünde oynarken Avi Azulay da Musa rolünde. Onlara Dominique Tipper ve Sami Fekkak eşlik ediyor.

İlahiyatçıların ve tarihçilerin görüşlerine başvurulan ve Musa'nın prenslikten peygamberliğe dönüşümünü anlatan Ahit, her ne kadar Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri haline gelse de aldığı eleştiriler oldukça olumsuz.

İlahiyatçıların ve tarihçilerin görüşlerine başvurulan ve Musa'nın prenslikten peygamberliğe dönüşümünü anlatan Ahit, her ne kadar Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri haline gelse de aldığı eleştiriler oldukça olumsuz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

IMDb puanı 6 olan mini dizinin eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da puanı 100 üzerinden sadece 29 puanda kaldı. Peki Ahit: Musa'nın Hikayesi'ni izleyen sosyal medya kullanıcıları diziye ne yorumlar yaptı? Gelin hep birlikte onlara bakalım.

IMDb puanı 6 olan mini dizinin eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da puanı 100 üzerinden sadece 29 puanda kaldı. Peki Ahit: Musa'nın Hikayesi'ni izleyen sosyal medya kullanıcıları diziye ne yorumlar yaptı? Gelin hep birlikte onlara bakalım.

Mehmet Kurtuluş firavun olmuş...

Mehmet Kurtuluş firavun olmuş...
twitter.com

Beğenenler de var.

Beğenenler de var.
twitter.com

Netflix'i kınayanlar da...

Netflix'i kınayanlar da...
twitter.com

Çok izlense de hikaye pek tutmamış sanki.

Çok izlense de hikaye pek tutmamış sanki.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Çeşitlilik olmazsa olmaz biliyorsun.

Çeşitlilik olmazsa olmaz biliyorsun.
twitter.com

Doğa belgeseli gibi mi yani?

Doğa belgeseli gibi mi yani?
twitter.com

Enteresan...

Enteresan...
twitter.com

Dizi yorumlarken bizim halk:

Dizi yorumlarken bizim halk:
twitter.com

+1

+1
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Belgesel tadında olması güzel bence...

Belgesel tadında olması güzel bence...
twitter.com

Çok derin bir sorgulama olmuş...

Çok derin bir sorgulama olmuş...
twitter.com

Biri bunu açıklasın...

Biri bunu açıklasın...
twitter.com

+1

+1
twitter.com

Acaba?

Acaba?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Netflix işte ne yaparsın...

Netflix işte ne yaparsın...
twitter.com

Olabilirdi.

Olabilirdi.
twitter.com

Yok daha neler.

Yok daha neler.
twitter.com

Siz eleştirmenlerin pek beğenmediği, izleyicilerin de karmaşık yorumlar yaptığı Ahit: Musa'nın Hikayesi'ni nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

Siz eleştirmenlerin pek beğenmediği, izleyicilerin de karmaşık yorumlar yaptığı Ahit: Musa'nın Hikayesi'ni nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?