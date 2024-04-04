Türk Oyuncunun Firavun Rolünde Oynadığı Netflix Mini Dizisi 'Ahit: Musa'nın Hikayesi'ne Gelen Tepkiler
Türk Oyuncunun Firavun Rolünde Oynadığı Netflix Mini Dizisi 'Ahit: Musa'nın Hikayesi'ne Gelen Tepkiler
Netflix'in yeni mini dizisi Ahit: Musa'nın Hikayesi (Testament: The Story of Moses), dijital platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. Küresel listelerde ilk 10'a giren dizi şu sıralar Netflix Türkiye'de birinciliğe yerleşti. Başrolünde Türk asıllı Alman oyuncu Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı ve Musa'nın prenslikten peygamberliğe geçişini tarihi bir belgesel atmosferinde anlatan bu dizinin ayrıntılarına ve izleyicilerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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Netflix'in yeni mini dizisi Ahit: Musa'nın Hikayesi (Testament: The Story of Moses) şu sıralar dijital platformun en çok izlenen yapımları arasında. Netflix'in küresel listesinde ilk 10'a giren dizi, 3 Cisim Problemi'ni geride bırakarak Türkiye'de ilk sıraya oturmayı başardı.
27 Mart'ta gösterime giren dizi 3 bölümden oluşuyor. Adından da anlaşılacağı üzere Musa'nın hayatını konu alan dizi, onun İbranilerin peygamberi ve kurtarıcısına dönüşmesini konu alıyor.
Nil kıyılarından Sina Dağı'na ve Kızıldeniz'e uzanan bu Ahit'te Musa'nın kişisel kefaret yolculuğu uzmanlarla yapılan röportajlar ile belgesel tadında ele alınıyor.
Yönetmen koltuğunda Benjamin Ross'un olduğu bu mini dizinin oyuncu kadrosunda Türk asıllı Alman aktör Mehmet Kurtuluş firavun rolünde oynarken Avi Azulay da Musa rolünde. Onlara Dominique Tipper ve Sami Fekkak eşlik ediyor.
İlahiyatçıların ve tarihçilerin görüşlerine başvurulan ve Musa'nın prenslikten peygamberliğe dönüşümünü anlatan Ahit, her ne kadar Netflix'in en çok izlenen yapımlarından biri haline gelse de aldığı eleştiriler oldukça olumsuz.
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IMDb puanı 6 olan mini dizinin eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da puanı 100 üzerinden sadece 29 puanda kaldı. Peki Ahit: Musa'nın Hikayesi'ni izleyen sosyal medya kullanıcıları diziye ne yorumlar yaptı? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
Mehmet Kurtuluş firavun olmuş...
Beğenenler de var.
Netflix'i kınayanlar da...
Çok izlense de hikaye pek tutmamış sanki.
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Çeşitlilik olmazsa olmaz biliyorsun.
Doğa belgeseli gibi mi yani?
Enteresan...
Dizi yorumlarken bizim halk:
+1
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Belgesel tadında olması güzel bence...
Çok derin bir sorgulama olmuş...
Biri bunu açıklasın...
+1
Acaba?
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Netflix işte ne yaparsın...
Olabilirdi.
Yok daha neler.
Siz eleştirmenlerin pek beğenmediği, izleyicilerin de karmaşık yorumlar yaptığı Ahit: Musa'nın Hikayesi'ni nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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