Türk Oyuncunun Firavun Rolünde Oynadığı Netflix Mini Dizisi 'Ahit: Musa'nın Hikayesi'ne Gelen Tepkiler

Netflix'in yeni mini dizisi Ahit: Musa'nın Hikayesi (Testament: The Story of Moses), dijital platformun en çok izlenen yapımları arasına girdi. Küresel listelerde ilk 10'a giren dizi şu sıralar Netflix Türkiye'de birinciliğe yerleşti. Başrolünde Türk asıllı Alman oyuncu Mehmet Kurtuluş'un yer aldığı ve Musa'nın prenslikten peygamberliğe geçişini tarihi bir belgesel atmosferinde anlatan bu dizinin ayrıntılarına ve izleyicilerden gelen yorumlara hep birlikte bakalım.