Stephen King'in Öve Öve Bitiremediği Psikolojik Gerilim Dizisi 'Constellation'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler
Stephen King'in Öve Öve Bitiremediği Psikolojik Gerilim Dizisi 'Constellation'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler
Apple TV+'ın yeni psikolojik gerilim dizisi 'Constellation' ilk sezonuyla herkesin beğenisini kazandı. Öyle ki korku romanlarının efsanevi ismi Stephen King de dizinin hayranları arasında. Peki Stephen King, 'Constellation' hakkında neler söylüyor? Dizinin konusu ne? İzleyenler diziye nasıl tepki göstermiş? Gelin bu soruların hepsine sırayla cevap verelim.
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Korku romanları deyince hepimizin aklına gelen efsanevi yazar Stephen King, sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri. King, 7 milyon takipçili X hesabında hemen hemen her gün dizi, film ve kitap önerilerinde bulunuyor.
76 yaşındaki Amerikalı usta yazarın bu aralar radarındaki dizi ise mart ayının başında Apple TV+'da yayınlanan yeni psikolojik gerilim dizisi Constellation oldu. King paylaşımlarında bu bilim kurgu dizisinden övgüyle bahsediyor.
Peki son zamanların en çok izlenen ve senaryo açısından Netflix'in 3 Cisim Problemi ile mukayese edilen Constellation bize ne anlatıyor? Peter Harness'ın kaleme aldığı 8 bölümlük bu psikolojik gerilim dizisi hafızasında açıklanamayan boşluklar olan astronot Jo'yu konu alıyor.
Constellation'ın başrolünde İsveçli oyuncu Noomi Rapace'in yanı sıra Jonathan Banks ve James D'Arcy yer alıyor. İzleyenler dizi boyunca astronot Jo rolündeki Rapace'in uzay yolculuğunun gizli sırları hakkındaki gerçeği ortaya çıkarmak ve kaybettiklerini geri almak için bir yola çıkmasını takip ediyor.
Stephen King bilim kurgu ve gerilim dizisini "neredeyse mükemmel, heyecanlı ve inandırıcı" bulduğunu takipçileriyle paylamıştı. Peki diziyi izleyen başka insanlar Constellation hakkında ne düşünüyor? Gelin onların yorumlarına hep birlikte bakalım.
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Siz bu dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Stephen King'in övdüğü kadar var mı? Yorumlara buyrun!
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