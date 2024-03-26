Stephen King'in Öve Öve Bitiremediği Psikolojik Gerilim Dizisi 'Constellation'ı İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Apple TV+'ın yeni psikolojik gerilim dizisi 'Constellation' ilk sezonuyla herkesin beğenisini kazandı. Öyle ki korku romanlarının efsanevi ismi Stephen King de dizinin hayranları arasında. Peki Stephen King, 'Constellation' hakkında neler söylüyor? Dizinin konusu ne? İzleyenler diziye nasıl tepki göstermiş? Gelin bu soruların hepsine sırayla cevap verelim.