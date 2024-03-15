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Başrolünde Birce Akalay ve Miray Daner'in Yer Aldığı Netflix Dizisi Kuş Uçuşu'nun 3. Sezon Fragmanına Tepkiler

Başrolünde Birce Akalay ve Miray Daner'in Yer Aldığı Netflix Dizisi Kuş Uçuşu'nun 3. Sezon Fragmanına Tepkiler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 15:27

Netflix'in en sevilen Türk yapımlarından biri olan Kuş Uçuşu'nun üçüncü sezonuna çok az bir zaman kaldı. Birce Akalay ve Miray Daner'in başrollerde olduğu diziden bugün bir fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dram türündeki Netflix dizisi yayınlandığı ilk günden beri Türk dizi severlerin favori yapımlarından biri.

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı dram türündeki Netflix dizisi yayınlandığı ilk günden beri Türk dizi severlerin favori yapımlarından biri.

2022 yılında ilk sezonuyla ekranlara gelen dizi, deneyimli ve idealist bir haberci olan Lale Kıran ile onun gibi biri olmayı çok isteyen hırslı mı hırslı Aslı'nın arasındaki çatışmayı ve mücadeleyi konu alıyor.

2022 yılında ilk sezonuyla ekranlara gelen dizi, deneyimli ve idealist bir haberci olan Lale Kıran ile onun gibi biri olmayı çok isteyen hırslı mı hırslı Aslı'nın arasındaki çatışmayı ve mücadeleyi konu alıyor.

Geçtiğimiz aylarda Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu Netflix'te izleyicilerle buluşmuştu ve Lale Kıran rolündeki Birce Akalay'dan tutun da İbrahim Çelikkol'un oyunculuğu ve Miray Daner'in karakterinin gözü karalığı izleyenler tarafından çok beğenilmişti.

Geçtiğimiz aylarda Kuş Uçuşu'nun ikinci sezonu Netflix'te izleyicilerle buluşmuştu ve Lale Kıran rolündeki Birce Akalay'dan tutun da İbrahim Çelikkol'un oyunculuğu ve Miray Daner'in karakterinin gözü karalığı izleyenler tarafından çok beğenilmişti.

Kısacası ikinci sezon izleyenler tarafından tam not almıştı. Bunun farkında olan Netflix de arayı fazla açmak istememiş olacak ki üçüncü sezonun hazırlıklarına hemen başlamıştı. İşte bugün yeni sezondan ilk fragman geldi.

Kısacası ikinci sezon izleyenler tarafından tam not almıştı. Bunun farkında olan Netflix de arayı fazla açmak istememiş olacak ki üçüncü sezonun hazırlıklarına hemen başlamıştı. İşte bugün yeni sezondan ilk fragman geldi.

Gelin önce o fragmana sonra da izleyenlerden gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Kuş Uçuşu'nun 3. sezonunda habercilik sektöründe kartlar yeniden dağıtılacak gibi. Peki siz yeni sezonu heyecanla bekleyenlerden misiniz? Sizce bu sezonda neler olacak? Yorumlara buyrun!

Kuş Uçuşu'nun 3. sezonunda habercilik sektöründe kartlar yeniden dağıtılacak gibi. Peki siz yeni sezonu heyecanla bekleyenlerden misiniz? Sizce bu sezonda neler olacak? Yorumlara buyrun!
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