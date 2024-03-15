Başrolünde Birce Akalay ve Miray Daner'in Yer Aldığı Netflix Dizisi Kuş Uçuşu'nun 3. Sezon Fragmanına Tepkiler

Netflix'in en sevilen Türk yapımlarından biri olan Kuş Uçuşu'nun üçüncü sezonuna çok az bir zaman kaldı. Birce Akalay ve Miray Daner'in başrollerde olduğu diziden bugün bir fragman geldi. Gelin önce fragmana sonra da gelen tepkilere hep birlikte bakalım.