Millie Bobby Brown'un Başrolde Yer Aldığı Netflix Filmi 'Damsel'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Millie Bobby Brown'ın başrolde olduğu Netflix filmi 'Damsel' 8 Mart günü izleyiciyle buluştu. Brown'un canlandırdığı prenses bu filmde yırtıcı ejderhaların dünyasına bir yolculuk yapıyor. Peki bu macera dolu anları izleyenler filme ne tepki vermiş? Gelin hep birlikte onlara bi' bakalım.