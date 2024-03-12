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Millie Bobby Brown'un Başrolde Yer Aldığı Netflix Filmi 'Damsel'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Millie Bobby Brown'un Başrolde Yer Aldığı Netflix Filmi 'Damsel'i İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 13:07

Millie Bobby Brown'ın başrolde olduğu Netflix filmi 'Damsel' 8 Mart günü izleyiciyle buluştu. Brown'un canlandırdığı prenses bu filmde yırtıcı ejderhaların dünyasına bir yolculuk yapıyor. Peki bu macera dolu anları izleyenler filme ne tepki vermiş? Gelin hep birlikte onlara bi' bakalım.

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Stranger Things dizisinde Eleven'ı canlandıran yıldız oyuncu Millie Bobby Brown, son zamanlarda Netflix'te gösterime giren 'Damsel' filmi ile adından çok söz ettiriyor.

Stranger Things dizisinde Eleven'ı canlandıran yıldız oyuncu Millie Bobby Brown, son zamanlarda Netflix'te gösterime giren 'Damsel' filmi ile adından çok söz ettiriyor.

Hatırlarsanız Millie Bobby Brown, filmi 15 saniye gibi kısa bir sürede anlatması istendiğinde harika mimikleri ve ifadeleriyle izleyenleri mest etmişti.

Juan Carlos Fresnadillo tarafından yönetilen Amerikan fantezi türündeki film, Elodie adlı bir prensesin rakip krallığın prensi Henry ile evlendikten sonra kendini yırtıcı bir ejderhanın mağarasında bulmasını konu alıyor.

Juan Carlos Fresnadillo tarafından yönetilen Amerikan fantezi türündeki film, Elodie adlı bir prensesin rakip krallığın prensi Henry ile evlendikten sonra kendini yırtıcı bir ejderhanın mağarasında bulmasını konu alıyor.

'Damsel'de prenses Elodie rolünü Millie Bobby Brown canlandırırken Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, Angela Bassett ve Robin Wright gibi oyuncular ona eşlik ediyor.

'Damsel'de prenses Elodie rolünü Millie Bobby Brown canlandırırken Ray Winstone, Nick Robinson, Shohreh Aghdashloo, Angela Bassett ve Robin Wright gibi oyuncular ona eşlik ediyor.

Millie Bobby Brown hayranlarının heyecanla beklediği 'Damsel' 8 Mart tarihinde Netflix'te yayınlandı. Bakalım filmi izleyenlerden ne tepkiler geldi? Hep birlikte görelim.

Millie Bobby Brown hayranlarının heyecanla beklediği 'Damsel' 8 Mart tarihinde Netflix'te yayınlandı. Bakalım filmi izleyenlerden ne tepkiler geldi? Hep birlikte görelim.
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Siz Damsel'i izlediniz mi? Brown'un oyunculuğunu ve filmi nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!

Siz Damsel'i izlediniz mi? Brown'un oyunculuğunu ve filmi nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun!
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