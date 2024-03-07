Succession'da Kendall Roy Karakterine Hayat Veren Jeremy Strong, Hayranına Verdiği Cevapla Yüreğimizi Dağladı
Succession'da Kendall Roy Karakterine Hayat Veren Jeremy Strong, Hayranına Verdiği Cevapla Yüreğimizi Dağladı
Succession dizisinin en sevilen oyuncularından biri olan Jeremy Strong'un bir hayranına verdiği cevap sosyal medyada çok konuşuldu. Gelin önce videoya, sonra da tepkilere hep birlikte bakalım.
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Emmy ve Altın Küre ödüllü drama dizisi Succession, tüm zamanların en çok severek izlenen yapımlarından biri. HBO yapımı dizi, 4 sezon sürmüş ve her bölümüyle izleyicileri ekrana bağlamıştı.
Dizi, küresel bir medya şirketi olan Waystar RoyCo'nun sahibi olan Roy ailesinin şirketi ele geçirmek uğruna girdiği mücadeleleri konu alıyor. Brian Cox'un aile reisi Logan Roy'u canlandırdığı dizide Kendall Roy rolüne Jeremy Strong hayat vermişti.
Ne Emmy ne de Altın Küre'de ödül alamayan Jeremy Strong'u sosyal medyada epey bi' konuşmuştuk hatırlarsanız. Ödül törenlerinde hem diziye hem de diğer oyunculara ödüller verilmiş ancak Jeremy Strong hiçbir ödüle layık görülmemişti.
Tabii Kendall Roy hayranları bu duruma adeta sitem etmişti. Strong da o kadar içerlemiş olacak ki dizisi ödül alırken törene katılmamıştı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dolaşan bir video onun bu rolü unutmak istediğini hatırlatıyor sanki bize.
X'te @popgek hesabının paylaştığı videoda ünlü oyuncunun bir hayranı ona "Kendall'ı özlüyorum" dediğinde Jeremy Strong'un "Ben özlemiyorum" cevabını vermesi resmen ne kadar buruk olduğunu gösteriyor. Peki sosyal medyadaki kullanıcılar bu cevap karşısında ne tepki gösterdi? Gelin onlara bi' bakalım.
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