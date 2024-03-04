Game of Thrones'a Benzetilen Shōgun Dizisinin Yönetmeni Söylentilere Son Noktayı Koydu

Son zamanların en popüler dizilerinden biri olan Shōgun'un yönetmeni Jonathan van Tulleken, dizinin Game of Thrones ile benzerliğine yapılan yorumlara açıklık getirdi. Gelin dizinin ayrıntılarına ve yönetmenin bu karşılaştırmaya verdiği tepkiye hep birlikte bakalım.