Game of Thrones'a Benzetilen Shōgun Dizisinin Yönetmeni Söylentilere Son Noktayı Koydu
Game of Thrones'a Benzetilen Shōgun Dizisinin Yönetmeni Söylentilere Son Noktayı Koydu
Son zamanların en popüler dizilerinden biri olan Shōgun'un yönetmeni Jonathan van Tulleken, dizinin Game of Thrones ile benzerliğine yapılan yorumlara açıklık getirdi. Gelin dizinin ayrıntılarına ve yönetmenin bu karşılaştırmaya verdiği tepkiye hep birlikte bakalım.
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İlk bölümü 27 Şubat 2024'te yayınlanan tarihi ve drama türündeki Shōgun dizisi son zamanların en popüler yapımlarından biri. Dizi, James Clavell'in 1975 tarihli aynı adlı romanından uyarlandı.
Shōgun'un yönetmen koltuğunda Jonathan van Tulleken; oyuncu kadrosunda ise Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis rol alıyor. Dizi, 17. yüzyılda feodal Japonya'da geçiyor ve izleyenlere benzersiz bir siyasi entrika hikayesi sunuyor.
Shōgun yayınlandığı ilk günden beri eleştirmenlerden ve izleyenlerden övgü dolu yorumlar alıyor. Öyle ki dizinin ikinci sezonun gelmesi bile şimdiden tahminler arasında.
Sosyal medyada Shōgun hakkında yapılan yorumlar arasında en dikkat çekeni ise dizinin Game of Thrones'la karşılaştırılması oldu. Diziyi izleyenlerin çoğu hikayenin Game of Thrones evrenine çok benzediğini iddia etti.
İşte o yorumlardan bazıları:
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Ancak Shōgun'un yönetmeni Jonathan van Tulleken, Independent'ın aktardığı habere göre Deadline'a yaptığı bir açıklamada bunun tam tersini dile getirdi.
Jonathan van Tulleken, "Shōgun ile HBO'nun fantastik dizisi Game of Thrones birbirinden çok farklı hikayeler. Shōgun daha çok siyasi entrikalara odaklanıyor ve karakterlerin gelişimi üzerinden ilerliyor. Ben Shōgun'u daha çok Succession ya da House of Cards'a benzetiyorum" dedi.
Siz daha 10 bölümlük ilk sezonuyla dizi dünyasında fırtınalar estiren Shōgun'u izlediniz mi? Sizce de Game of Thrones'a benziyor mu? Yorumlara buyrun!
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