Cem Yılmaz'ın Netflix Dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' ile İlgili Esprili Tespiti İzleyicilerin Fena Diline Düştü
Cem Yılmaz'ın Netflix Dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' ile İlgili Esprili Tespiti İzleyicilerin Fena Diline Düştü
Berkan Oya imzalı Netflix dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' geçen hafta gösterime girdi. Dizi, Netflix'te yayınlandığı ilk andan itibaren herkesin beğenisini topladı. Diziyi övenlerden biri de Cem Yılmaz'dı. Bu içerikte 'Kuvvetli Bir Alkış'ın ayrıntılarına, Cem Yılmaz'ın diziyle ilgili yorumuna ve bu yoruma gelen tepkileri bir araya getirdik. Detaylar içerikte!
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Berkun Oya'nın Netflix dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' yayınlandığı ilk günden beri gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde olduğu ve 6 bölümden oluşan bu mini dizi, varoluşsal sancılar çeken bir adamın, bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özlemesini konu alıyor.
Aile fertlerinin birbirleriyle ve tabii çevresiyle yaşadığı toplumsal çatışmaları konu alan 'Kuvvetli Bir Alkış', sosyal medyada adeta viral oldu. İzleyenler Berkun Oya'ya ve oyuncu kadrosuna yaptıkları yorumlarla diziyi öve öve bitiremedi.
Son zamanların en sıra dışı mizahi dizilerinden biri olan 'Kuvvetli Bir Alkış'ı severek izlediğini duyuranlardan biri de Cem Yılmaz oldu.
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Peki Cem Yılmaz'ın bu yorumuna ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
Ah be Metin...
Kimler diziyi anladı?
Mizahçılar birbirini sever...
+1
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Renkler ve zevkler tartışılmaz derdim ama tartışabiliriz:
Demediyse bile artık demeye başlamıştır:
Bu doğru!
Ne güzel bir benzetme...
Klasik bir Berkun Oya yapımı diyoruz biz buna...
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O kadar haklısın ki...
Yok daha neler!
Ne güzel kelime şakası işte...
Siz 'Kuvvetli Bir Alkış'ı izlediniz mi? Cem Yılmaz'ın dediği kadar harika bir yapım mı? Yorumlara buyrun!
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Dün izledim bir oturuşta bitirdim şahaneydi bayıldım… Mükemmel bir iş güldürdü düşündürdü hüzünlendirdi…
bi bakayım diye oturduğum diziyi bitirene kadar izledim ve bayıldım. bir örneği daha yok harika bir iş çıkarmışlar