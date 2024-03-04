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Cem Yılmaz'ın Netflix Dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' ile İlgili Esprili Tespiti İzleyicilerin Fena Diline Düştü

Cem Yılmaz'ın Netflix Dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' ile İlgili Esprili Tespiti İzleyicilerin Fena Diline Düştü

dizi
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 13:15

Berkan Oya imzalı Netflix dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' geçen hafta gösterime girdi. Dizi, Netflix'te yayınlandığı ilk andan itibaren herkesin beğenisini topladı. Diziyi övenlerden biri de Cem Yılmaz'dı. Bu içerikte 'Kuvvetli Bir Alkış'ın ayrıntılarına, Cem Yılmaz'ın diziyle ilgili yorumuna ve bu yoruma gelen tepkileri bir araya getirdik. Detaylar içerikte!

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Berkun Oya'nın Netflix dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' yayınlandığı ilk günden beri gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Berkun Oya'nın Netflix dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış' yayınlandığı ilk günden beri gerek konusu gerek oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde olduğu ve 6 bölümden oluşan bu mini dizi, varoluşsal sancılar çeken bir adamın, bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özlemesini konu alıyor.

Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu'nun başrolde olduğu ve 6 bölümden oluşan bu mini dizi, varoluşsal sancılar çeken bir adamın, bir portakalın içinde yaşadığı önceki hayatını özlemesini konu alıyor.

Aile fertlerinin birbirleriyle ve tabii çevresiyle yaşadığı toplumsal çatışmaları konu alan 'Kuvvetli Bir Alkış', sosyal medyada adeta viral oldu. İzleyenler Berkun Oya'ya ve oyuncu kadrosuna yaptıkları yorumlarla diziyi öve öve bitiremedi.

Aile fertlerinin birbirleriyle ve tabii çevresiyle yaşadığı toplumsal çatışmaları konu alan 'Kuvvetli Bir Alkış', sosyal medyada adeta viral oldu. İzleyenler Berkun Oya'ya ve oyuncu kadrosuna yaptıkları yorumlarla diziyi öve öve bitiremedi.

Bu içeriğimizde 'Kuvvetli Bir Alkış'ı izleyenlerden gelen ilk tepkilere bakabilirsiniz:

Son zamanların en sıra dışı mizahi dizilerinden biri olan 'Kuvvetli Bir Alkış'ı severek izlediğini duyuranlardan biri de Cem Yılmaz oldu.

Yılmaz X hesabında paylaştığı bir gönderide Netflix hesabından alıntı yaparak "Kuvvetli Bir Alkış, tam bir deli işi. Çok sevdim tavsiye ederim. Oya gibi işlemiş" yorumunu yaptı.

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Peki Cem Yılmaz'ın bu yorumuna ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bakalım.

Peki Cem Yılmaz'ın bu yorumuna ne tepkiler geldi? Gelin hep birlikte onlara bakalım.
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Ah be Metin...

Ah be Metin...
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Kimler diziyi anladı?

Kimler diziyi anladı?
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Mizahçılar birbirini sever...

Mizahçılar birbirini sever...
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+1

+1
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Renkler ve zevkler tartışılmaz derdim ama tartışabiliriz:

Renkler ve zevkler tartışılmaz derdim ama tartışabiliriz:
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Demediyse bile artık demeye başlamıştır:

Demediyse bile artık demeye başlamıştır:
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Bu doğru!

Bu doğru!
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Ne güzel bir benzetme...

Ne güzel bir benzetme...
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Klasik bir Berkun Oya yapımı diyoruz biz buna...

Klasik bir Berkun Oya yapımı diyoruz biz buna...
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O kadar haklısın ki...

O kadar haklısın ki...
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Yok daha neler!

Yok daha neler!
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Ne güzel kelime şakası işte...

Ne güzel kelime şakası işte...
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Siz 'Kuvvetli Bir Alkış'ı izlediniz mi? Cem Yılmaz'ın dediği kadar harika bir yapım mı? Yorumlara buyrun!

Siz 'Kuvvetli Bir Alkış'ı izlediniz mi? Cem Yılmaz'ın dediği kadar harika bir yapım mı? Yorumlara buyrun!
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ömer

Dün izledim bir oturuşta bitirdim şahaneydi bayıldım… Mükemmel bir iş güldürdü düşündürdü hüzünlendirdi…

ketenhelva

bi bakayım diye oturduğum diziyi bitirene kadar izledim ve bayıldım. bir örneği daha yok harika bir iş çıkarmışlar