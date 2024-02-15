Fragmanı Göz Doldurdu: Berkun Oya İmzalı Netflix Mini Dizisine Gelen Birbirinden Enfes Tepkileşimler
Fragmanı Göz Doldurdu: Berkun Oya İmzalı Netflix Mini Dizisine Gelen Birbirinden Enfes Tepkileşimler
Berkun Oya'nın yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın fragmanı bugün paylaşıldı. Son günlerin en merak edilen yapımlarından biri olan mini dizinin fragmanı çok beğenildi. Kimileri ise oyuncu seçimlerini eleştirdi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
Not: Başlıkta etkileşim ve tepkiyi birleştirip tepkileşim kelimesini kullandım.
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Bir Başkadır, Masum ve Cici yapımlarıyla hepimizin severek izlediği Berkun Oya, 29 Şubat tarihinde Netflix'te yayınlanacak yeni bir mini dizi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Mini dizi formatında olacak Kuvvetli Bir Alkış'ın başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu yer alıyor. Tabii Berkun Oya ve Fatih Artman gene bizi şaşırtmadı desek yeridir. İkili Martin Scorsese ve Leonardo DiCaprio olma yolunda tam gaz ilerliyor.
Kuvvetli Bir Alkış, anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek bir ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu konu alıyor. Berkun Oya bu dizide çekirdek ailenin çevreyle ve toplumla yaşadığı çatışmaları ekranlara getiriyor.
Tabii bu fragman da diziyi merakla bekleyenlerden birbirinden ilginç yorumlar aldı. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
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Siz fragman hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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