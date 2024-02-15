Fragmanı Göz Doldurdu: Berkun Oya İmzalı Netflix Mini Dizisine Gelen Birbirinden Enfes Tepkileşimler

Berkun Oya'nın yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın fragmanı bugün paylaşıldı. Son günlerin en merak edilen yapımlarından biri olan mini dizinin fragmanı çok beğenildi. Kimileri ise oyuncu seçimlerini eleştirdi. Gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

Not: Başlıkta etkileşim ve tepkiyi birleştirip tepkileşim kelimesini kullandım.