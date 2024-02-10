Sinefillerin Heyecanla Beklediği 'Poor Things' Filmini İzleyenlerden ve İzleyemeyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Oscar ödüllerine 11 dalda aday olan ve 2023'ün en merakla beklenen filmi Poor Things, 9 Şubat tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar, bulundukları şehirde film vizyona girmeyince kendilerince veryansın etti. Gelin sosyal medyanın sinefil tayfası Poor Things'i izleyemeyince ne goygoylar çevirdi diye hep birlikte bakalım. Tabii izleyenleri de unutmayalım.