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Sinefillerin Heyecanla Beklediği 'Poor Things' Filmini İzleyenlerden ve İzleyemeyenlerden İlk Tepkiler Geldi

Sinefillerin Heyecanla Beklediği 'Poor Things' Filmini İzleyenlerden ve İzleyemeyenlerden İlk Tepkiler Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 14:43

Oscar ödüllerine 11 dalda aday olan ve 2023'ün en merakla beklenen filmi Poor Things, 9 Şubat tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Ancak sosyal medyada bazı kullanıcılar, bulundukları şehirde film vizyona girmeyince kendilerince veryansın etti. Gelin sosyal medyanın sinefil tayfası Poor Things'i izleyemeyince ne goygoylar çevirdi diye hep birlikte bakalım. Tabii izleyenleri de unutmayalım.

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Yorgos Lanthimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve 2023 yılının en iddialı filmlerinden biri hiç şüphesiz Poor Things. Filmin başrollerinde Hollywood dünyasının en başarılı isimleri olan Emma Stone, Mark Ruffalo ve Willem Dafoe gibi oyuncular yer alıyor.

Yorgos Lanthimos'un yönetmen koltuğunda oturduğu ve 2023 yılının en iddialı filmlerinden biri hiç şüphesiz Poor Things. Filmin başrollerinde Hollywood dünyasının en başarılı isimleri olan Emma Stone, Mark Ruffalo ve Willem Dafoe gibi oyuncular yer alıyor.

Kara komedi ve fantastik türündeki Poor Things, bir bilim insanı tarafından hayata tekrar döndürülen genç bir kadına odaklanıyor. Bella, trajik bir şekilde ölmüştür. Dr. Godwin Baxter ise onun beynini bir bebeğin beyni ile değiştirerek hayata döndürür.

Filmin sıra dışı konusu bir yana Bella'yı canlandıran Emma Stone'un cinsellik sahneleri çok konuşuldu, çok tartışıldı. Emma Stone'a sahnelerdeki doğallığı ve cesurluğu için övgüler yağdırıldı.

Öyle ki filmin galası Venedik Film Festivali'nde gerçekleştiğinde Poor Things tam tamına 8 dakika ayakta alkışlandı. 2024 Oscar Ödüllerinde ise 11 adaylık sahibi oldu. Demem o ki 10 Mart tarihinde Poor Things'in Oscar başarısına hep beraber tanık olacağız, şimdiden hazır olun!

Öyle ki filmin galası Venedik Film Festivali'nde gerçekleştiğinde Poor Things tam tamına 8 dakika ayakta alkışlandı. 2024 Oscar Ödüllerinde ise 11 adaylık sahibi oldu. Demem o ki 10 Mart tarihinde Poor Things'in Oscar başarısına hep beraber tanık olacağız, şimdiden hazır olun!

Poor Things, 9 Şubat tarihinde Türkiye'de vizyona girdi. Ancak filmi uzun zamandır bekleyen sinefiller biraz şikayetçi. Zira film Türkiye'deki çoğu sinema salonunda gösterime girmedi. Haliyle bu durum sosyal medyada goygoy konusu oldu. Gelin hep birlikte Poor Things'i merakla bekleyen kişilerin ve tabii izleyenlerin tepkilerine bakalım.

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1. Bu kabullenmişlik üzdü...

1. Bu kabullenmişlik üzdü...
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2. Seni çok iyi anlıyorum.

2. Seni çok iyi anlıyorum.
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3. Tek izlemek daha iyi bence...

3. Tek izlemek daha iyi bence...
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4. Öyle yapmayın işte kendinizi...

5. +1

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6. Sinemada izlemesi bi' başka olur ama.

6. Sinemada izlemesi bi' başka olur ama.
twitter.com

7. Bu yorum her şeyi değiştirir:

7. Bu yorum her şeyi değiştirir:
twitter.com

8. Sağlam yorum:

8. Sağlam yorum:
twitter.com

9. Mevzi alınmış.

9. Mevzi alınmış.
twitter.com

10. Letterboxd Poor Things loglarına bakarken sinefiller:

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11. Sinefillik böyle bir şey:

11. Sinefillik böyle bir şey:
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12. Ümraniyeliler buna hazır mısınız?

12. Ümraniyeliler buna hazır mısınız?
twitter.com

13. Sen öyle diyorsan...

13. Sen öyle diyorsan...
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14. Nerede, lütfen söyleyin!

14. Nerede, lütfen söyleyin!
twitter.com

15. Şu duygunun tarifi daha nasıl olurdu?

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16. Yönetmen bu yorumu gör gör!

16. Yönetmen bu yorumu gör gör!

17. Harika bir tespit!

17. Harika bir tespit!
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18. Şu durum beni de aşırı tetikliyor:

18. Şu durum beni de aşırı tetikliyor:
twitter.com

19. İşte bu yorum be!

19. İşte bu yorum be!
twitter.com

20. Siz Poor Things'i izlediniz mi ya da gitmeyi planlıyor musunuz? Yorumlara buyrun!

20. Siz Poor Things'i izlediniz mi ya da gitmeyi planlıyor musunuz? Yorumlara buyrun!
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