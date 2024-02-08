Jenna Ortega ile Martin Freeman'ın Müstehcen Sahnelerine Yakınlık Koordinatöründen İlginç Bir Açıklama Geldi

Jenna Ortega ile Martin Freeman'ın başrolde olduğu 'Miller's Girl' filmi 26 Ocak günü vizyona girmişti. Film daha vizyona girmeden oyuncuların arasındaki yaş farkı yüzünden eleştirilerin odağı olmuştu. Filmdeki müstehcen sahneler ise bu eleştirilerin dozunun artmasına neden oldu. Filmin yakınlık koordinatöründen ise eleştirilere son noktayı koyacak bir açıklama geldi. Detaylar içerikte!