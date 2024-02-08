Jenna Ortega ile Martin Freeman'ın Müstehcen Sahnelerine Yakınlık Koordinatöründen İlginç Bir Açıklama Geldi
Jenna Ortega ile Martin Freeman'ın Müstehcen Sahnelerine Yakınlık Koordinatöründen İlginç Bir Açıklama Geldi
Jenna Ortega ile Martin Freeman'ın başrolde olduğu 'Miller's Girl' filmi 26 Ocak günü vizyona girmişti. Film daha vizyona girmeden oyuncuların arasındaki yaş farkı yüzünden eleştirilerin odağı olmuştu. Filmdeki müstehcen sahneler ise bu eleştirilerin dozunun artmasına neden oldu. Filmin yakınlık koordinatöründen ise eleştirilere son noktayı koyacak bir açıklama geldi. Detaylar içerikte!
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Netflix dizisi Wednesday ile çok beğenilen Jenna Ortega, son zamanların en çok ses getiren ve konuşulan oyuncularından biri. Şu an vizyona girmesi beklenen pek çok yapımda Jenna Ortega'nın ismini duyuyoruz.
Ama kendisi son günlerde başka bir filmi ile gündemde. 26 Ocak'ta gösterime giren 'Miller's Girl' filminde ünlü oyuncu, Martin Freeman ile kamera karşısına geçti. Psikolojik gerilim türündeki film, tanınma girişimi başarısızlığa uğrayan bir öğretmen ile öğrencisinin karmaşık ve bol gerilimli ilişkisine odaklanıyor.
Filmde Martin Freeman, yazarlık konusunda başarısızlığa uğrayıp öğretmenlik yapan Jonathan Miller rolünü üstlenirken; Jenna Ortega ise 18 yaşındaki Cairo Sweet karakterine hayat veriyor.
Film, Martin Freeman ve Jenna Ortega'nın aralarındaki yaş farkı yüzünden eleştirmenler tarafından daha vizyona girmeden yerden yere vurulmuştu. Zira Freeman 52 yaşındayken Ortega ise 31 yaşında.
Tüm bu tartışmalar üzerine filmdeki müstehcen sahneler de epey eleştirildi. Martin Freeman ile Jenna Ortega'nın cinsellik dolu sahnelerini izleyenler filmi aşırı rahatsız edici buldu.
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Öyle ki 'Miller's Girl' hakkında sosyal medya kullanıcıları birbirinden sert eleştirilerde bulundu. Kimileri filmi iğrenç bulurken kimileri de bu kadar ileri gidilmemeliydi yorumlarını yaptı.
Filmin bu denli eleştirilmesinden sonra filmin yakınlık koordinatörü Kristina Arjona'dan bir açıklama geldi. Daily Mail'e açıklama yapan Arjona,
Siz Jenna Ortega ile Martin Freeman'ın rol aldığı 'Miller's Girl'ü izlediniz mi? Aralarındaki yaş farkına rağmen müstehcen sahneleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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