Yetişkin Film Eleştirisi mi? Quentin Tarantino'nun Son Filminde Brad Pitt'in Yer Alması Heyecan Yarattı!
Yetişkin Film Eleştirisi mi? Quentin Tarantino'nun Son Filminde Brad Pitt'in Yer Alması Heyecan Yarattı!
Tüm dünyanın tanıdığı Amerikalı usta yönetmen Quentin Tarantino, son bir film çektikten sonra emekli olmaya hazırlanıyor. 60 yaşındaki başarılı yönetmenin 'The Movie Critic' adlı son filmi için kariyerinin başladığı yere döneceği biliniyor. Peki bu filmde kimler rol alacak? Gelin filmin ayrıntılarına ve başrol iddiasına hep birlikte bakalım.
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Hatırlarsanız Oscar ödüllü yönetmen ve senarist Quentin Tarantino, geçtiğimiz aylarda sinema dünyasına veda edeceğini duyurmuştu. Ünlü yönetmen son bir film daha çekeceğini söylemiş ve bu filmin de kariyerinin başladığı yerde, yani Kaliforniya'da geçeceğini belirtmişti.
Tarantino'nun daha önceki verdiği röportajlardan biliyoruz ki 'The Movie Critic' adlı bu film, gerçekten yaşamış ama ünlü olamamış 30'lu yaşlarındaki bir adamın hikayesine odaklanıyor. 1970'lerde geçen filmde bu adam, bir porno dergisine filmler hakkında eleştiriler yazıyor.
Tarantino'nun sinema kariyerinin finalini başladığı yerde yaptığını düşünürsek acaba kendi hayatından bir hikaye mi bu diye akıllara bir sürü soru gelmiyor değil.
Zira ünlü oyuncunun geçmişine baktığımızda 80'li yıllarda Video Archives adlı video kaset dükkânında kasiyer olarak çalıştığını ve bir Hollywood partisinde tanıştığı Lawrence Bender'ın Tarantino'yu film senaryosu yazma konusunda cesaretlendirdiğini biliyoruz.
Tarantino'nun o partide aldığı cesaret tüm zamanların en kanlı ve esprili soygun hikayelerinden biriyle buluşturdu bizi. Evet, 1992'de gösterime giren Rezervuar Köpekleri'nden bahsediyorum. Tarantino, emekli olmadan önce çekeceği son filmi bir başlangıç olarak kabul ettiğine göre neden başa dönüş olmasın?
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'The Movie Critic' filmi şu an prodüksiyon aşamasında. Tahminen filmi 2025 yılında izleyeceğiz. Tarantino bu son filminde Hollywood efsanelerini toplamaya başladı bile. Samuel L. Jackson'ın oyuncu kadrosunda olduğu biliniyor.
Geçtiğimiz gün Deadline'da yayınlanan bir habere göre Tarantino’nun sinemaya veda filminde Brad Pitt’in de oynayacağı iddia edildi. İkili en son 2019 yılında Once Upon a Time in Hollywood’da yan yana gelmişti.
Filmlerinde hikayenin akışı benzersiz olan, diyalogları ve kanlı şiddet sahnelerini ustaca işleyen Tarantino'nun bu yeni filmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Brad Pitt'in de başrol oyuncusu olacağı düşünüldüğünde 'The Movie Critic' şimdiden insanı heyecanlandırıyor. Buyrun yorumlara!
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Bakalım bu filmde kimin ayaklarını göreceğiz... Senin bu ayak fetişini napcez Tarantino reis?
Seks filmi bile çekse yine kanlı bir film olur. Bu adam huyundan vazgeçmez. Bu arada inglorious basterds tarantinonun başyapıtı bence.