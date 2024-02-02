Yetişkin Film Eleştirisi mi? Quentin Tarantino'nun Son Filminde Brad Pitt'in Yer Alması Heyecan Yarattı!

Tüm dünyanın tanıdığı Amerikalı usta yönetmen Quentin Tarantino, son bir film çektikten sonra emekli olmaya hazırlanıyor. 60 yaşındaki başarılı yönetmenin 'The Movie Critic' adlı son filmi için kariyerinin başladığı yere döneceği biliniyor. Peki bu filmde kimler rol alacak? Gelin filmin ayrıntılarına ve başrol iddiasına hep birlikte bakalım.