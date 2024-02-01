Fransız Filminde Rol Alan Ünlü Oyuncunun Film Setindeki Tavırları Herkesi Çileden Çıkarttı!

'Filmde Jake Gyllenhaal ve Vanessa Kirby rol alacaktı ama Jake'in davranışları filmi mahvetti. Film iki oyuncunun bir adada mahsur kalan bir çift olarak rol aldığı bir hayatta kalma filmiydi ve hatta başrol oyuncusu için Margot Robbie'yi bile düşünmüştük. Film, Isabelle Autissier'in aynı adlı romanının uyarlamasıydı. Jake Gyllenhaal'ın düzensiz davranışları projeyi öldürdü' dedi.