Fransız Filminde Rol Alan Ünlü Oyuncunun Film Setindeki Tavırları Herkesi Çileden Çıkarttı!
Fransız Filminde Rol Alan Ünlü Oyuncunun Film Setindeki Tavırları Herkesi Çileden Çıkarttı!
Jake Gyllenhaal sinema dünyasının en iyi oyuncularından biri. Ancak basına yansıyan haberlerde 'Soudain seuls' filminin setindeki tavırlarıyla film projesini mahvettiği söylemleri yer alıyor. Gelin bakalım Jake Gyllenhaal neler konuşulmuş hep birlikte görelim.
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Amerikalı aktör Jake Gyllenhaal, sinema dünyasının en başarılı isimlerinden biri. 'Donnie Darko', 'Zodiac', 'Prisoners' ve 'Demolition' filmleriyle oyuncu adeta yıldızını parlattı desek yeridir.
Ancak ünlü oyuncu son zamanlarda bağımsız bir film olarak çekimleri yapılan Suddenly’nin setindeki davranışlarıyla oldukça gündemde. CBR'de yer alan habere göre yönetmenliğini Thomas Bidegain'in üstlendiği 'Suddenly', yani bir diğer adıyla 'Soudain seuls' film seti dağılmak zorunda kalmış.
Nedeni ise ünlü oyuncunun film çekimleri sırasında iç çamaşırlarını çıkarıp buz gibi okyanusa dalması. İddialara göre Gyllenhaal "Eğer ben deniz görüyorsam mutlaka o denizde yüzerim" demiş. Sette balıkları tokatlamaya çalışmış.
Tabii Gyllenhaal ile ilgili çıkan haberler bununla da sınırlı değil. Ünlü oyuncu sürekli 'Soudain seuls' filminin senaryosunun yeniden yazılmasını talep etmiş ve provalarını Pepe Le Pew benzeri bir aksanla yapmış.
Tüm bunlara ek olarak Jake Gyllenhaal covid virüsünün yayılmasını önlemek için seti inşa edenlerin arabalarında uyumaları gerektiğini söyleyerek herkesi deyim yerindeyse yıldırmış.
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Fransız yönetmen Thomas Bidegain, Technikart ile yaptığı bir röportajda bu iddiaları doğruluyor. Bidegain yaptığı açıklamada,
Fransız yönetmen bu olayın ardından filmi Fransız oyuncularla çekmeye karar verdi. 'Soudain seuls' filminde Jake Gyllenhaal ve Vanessa Kirby'nin yerine Mélanie Thierry ve Gilles Lellouche başrolleri oynadı. Film, 2023 yılının Aralık ayında gösterime girdi.
Jake Gyllenhaal'ın komik bir insan olduğunu tüm dünya biliyor. Acaba yaptığı bu hareketler espri mi yoksa başrol oyuncusu kaprisi mi bilemeyiz. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yorumlara buyrun!
Bonus: 'Dün bütün gece uyumadım Jake Gyllenhaal veee Jake Gyllenhaal mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Çağlar Ertuğrul?'
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