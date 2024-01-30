Grinin Elli Tonu'nda Christian Grey'i Canlandıran Ünlü Oyuncudan Duyanları Şaşırtan Bir İtiraf Geldi
Grinin Elli Tonu'nda Christian Grey'i Canlandıran Ünlü Oyuncudan Duyanları Şaşırtan Bir İtiraf Geldi
Grinin Elli Tonu serisinde Christian Grey karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Jamie Dornan, katıldığı bir programda ilk filmle ilgili yaşadığı hisleri itiraf etti. Dornan'ın itirafına gülsek mi ağlasak mı bilemedik... Detaylar içerikte!
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Biz sana Jamie Dornan mı diyelim yoksa sen gerçek adını mı söylersin Christian Grey! Önce kitapları sonra filmleriyle tüm dünyada en çok rağbet gören seri hiç kuşkusuz Grinin Elli Tonu'dur.
Hikayeyi hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Seride esrarengiz ve yakışıklı iş adamı Christian Grey (Jamie Dornan) ile üniversiteyi yeni bitiren Anastasia Ana Steele (Dakota Johnson) arasındaki hepimizin diline dolanan sadomazoşist ilişki anlatılıyordu.
Serinin ilk filmi dünya çapında gişede 500 milyon dolardan fazla hasılat etmiş ancak konusu ve sahneleri nedeniyle sinema eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu. Tabii serinin başrolü Jamie Dornan da bu eleştirilerden nasibini almıştı.
Christian Grey karakterine hayat veren Dornan, her fırsatta Grinin Elli Tonu serisi hakkında "Bu filmde oynamaktan hiç pişman olmadım. Grinin Elli Tonu sayesinde başka filmlerde rol alma fırsatı yakaladım" dese de belli ki ilk başlarda durum hiç de öyle değilmiş.
Cumhuriyet'in aktardığına göre 'Belfast' ve 'The Fall' gibi başarılı filmlerde oynayan ünlü oyunca Grinin Elli Tonu'ndan sonra kendini dünyadan soyutlamış. Çünkü sadomazoşist bir ilişkiyi anlatan bu film yüzünden kendisiyle çok dalga geçileceğini hissetmiş.
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BBC Radio 4'da yayımlanan Desert Island Discs programına konuk olan Jamie Dornan yaptığı açıklamada,
Bonus: Christian Grey, pardon Jamie Dornan Bey affet ama biz bu ülkede çok dalganı geçtik vaktinde. Yani hislerinde haksız sayılmazsın.
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