Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Grinin Elli Tonu'nda Christian Grey'i Canlandıran Ünlü Oyuncudan Duyanları Şaşırtan Bir İtiraf Geldi

Grinin Elli Tonu'nda Christian Grey'i Canlandıran Ünlü Oyuncudan Duyanları Şaşırtan Bir İtiraf Geldi

Magazin film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 12:38

Grinin Elli Tonu serisinde Christian Grey karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Jamie Dornan, katıldığı bir programda ilk filmle ilgili yaşadığı hisleri itiraf etti. Dornan'ın itirafına gülsek mi ağlasak mı bilemedik... Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Biz sana Jamie Dornan mı diyelim yoksa sen gerçek adını mı söylersin Christian Grey! Önce kitapları sonra filmleriyle tüm dünyada en çok rağbet gören seri hiç kuşkusuz Grinin Elli Tonu'dur.

Biz sana Jamie Dornan mı diyelim yoksa sen gerçek adını mı söylersin Christian Grey! Önce kitapları sonra filmleriyle tüm dünyada en çok rağbet gören seri hiç kuşkusuz Grinin Elli Tonu'dur.

Hikayeyi hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Seride esrarengiz ve yakışıklı iş adamı Christian Grey (Jamie Dornan) ile üniversiteyi yeni bitiren Anastasia Ana Steele (Dakota Johnson) arasındaki hepimizin diline dolanan sadomazoşist ilişki anlatılıyordu.

Serinin ilk filmi dünya çapında gişede 500 milyon dolardan fazla hasılat etmiş ancak konusu ve sahneleri nedeniyle sinema eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu. Tabii serinin başrolü Jamie Dornan da bu eleştirilerden nasibini almıştı.

Serinin ilk filmi dünya çapında gişede 500 milyon dolardan fazla hasılat etmiş ancak konusu ve sahneleri nedeniyle sinema eleştirmenleri tarafından yerden yere vurulmuştu. Tabii serinin başrolü Jamie Dornan da bu eleştirilerden nasibini almıştı.

Christian Grey karakterine hayat veren Dornan, her fırsatta Grinin Elli Tonu serisi hakkında "Bu filmde oynamaktan hiç pişman olmadım. Grinin Elli Tonu sayesinde başka filmlerde rol alma fırsatı yakaladım" dese de belli ki ilk başlarda durum hiç de öyle değilmiş.

Christian Grey karakterine hayat veren Dornan, her fırsatta Grinin Elli Tonu serisi hakkında "Bu filmde oynamaktan hiç pişman olmadım. Grinin Elli Tonu sayesinde başka filmlerde rol alma fırsatı yakaladım" dese de belli ki ilk başlarda durum hiç de öyle değilmiş.

Cumhuriyet'in aktardığına göre 'Belfast' ve 'The Fall' gibi başarılı filmlerde oynayan ünlü oyunca Grinin Elli Tonu'ndan sonra kendini dünyadan soyutlamış. Çünkü sadomazoşist bir ilişkiyi anlatan bu film yüzünden kendisiyle çok dalga geçileceğini hissetmiş.

İçeriğin Devamı Aşağıda

BBC Radio 4'da yayımlanan Desert Island Discs programına konuk olan Jamie Dornan yaptığı açıklamada,

BBC Radio 4'da yayımlanan Desert Island Discs programına konuk olan Jamie Dornan yaptığı açıklamada,

'Filmin çekimlerinden sonra saklandım. Kariyerim alay konusu olabilirdi. Çünkü Christian Grey karakteri kariyerimi başka yöne çekmişti. Bu yüzden eşimle birlikte saklandık. Hatta saklandığımız yer filmin yönetmeni Sam Taylor-Johnson'ın eviydi' dedi.

Bonus: Christian Grey, pardon Jamie Dornan Bey affet ama biz bu ülkede çok dalganı geçtik vaktinde. Yani hislerinde haksız sayılmazsın.

Bonus: Christian Grey, pardon Jamie Dornan Bey affet ama biz bu ülkede çok dalganı geçtik vaktinde. Yani hislerinde haksız sayılmazsın.

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?